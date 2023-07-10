Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами.
Теперь Верховном суде Российской Федерации собираются рассмотреть жалобу на ВККС, позволившую возбудить уголовное дело на Золотареву. Первое заседание состоится 17 августа, целью жалобы является отмена решения ВККС о возбуждении уголовного дела. По информации источника РАПСИ, Золотарева может быть причастна к семи эпизодам коррупции.
Кроме того, аналогичную жалобу подал и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, чью жалобу суд рассмотрит 21 августа.
Напомним, весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.