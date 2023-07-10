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ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда

10 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Верховный суд Российской Федерации собирается рассмотреть жалобу на ВККС, позволившую возбудить уголовное дело на экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, об этом сообщили на портале Российской агентства правовой и судебной информации.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами.

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Теперь Верховном суде Российской Федерации собираются рассмотреть жалобу на ВККС, позволившую возбудить уголовное дело на Золотареву. Первое заседание состоится 17 августа, целью жалобы является отмена решения ВККС о возбуждении уголовного дела. По информации источника РАПСИ, Золотарева может быть причастна к семи эпизодам коррупции.

Кроме того, аналогичную жалобу подал и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко, чью жалобу суд рассмотрит 21 августа.

Напомним, весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.

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