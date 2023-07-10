Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В понедельник, 10 июля, во время «Иннопром-2023» замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин подписал соглашение с ООО «Робоавиа» о строительстве нового производства на территории региона.
Речь идет о заводе по производству беспилотников, мощность которого должна составить 1,1 тысячи единиц в год. В ходе организации производственного процесса завод обеспечит работой сначала 200, а после еще 500 дончан. Объем инвестиций, который планируют вложить в проект, составляет 500 миллионов рублей.
Ранее ростовский юрист рассказал землякам, как застраховать жилье от угрозы крушения беспилотников.