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Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области

10 июля 2023, 09:56
Фото: mil.ru
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
В Ростовской области планируют построить завод по производству беспилотников, подробностями поделились в пресс-службе донского правительства.

В понедельник, 10 июля, во время «Иннопром-2023» замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин подписал соглашение с ООО «Робоавиа» о строительстве нового производства на территории региона.

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Речь идет о заводе по производству беспилотников, мощность которого должна составить 1,1 тысячи единиц в год. В ходе организации производственного процесса завод обеспечит работой сначала 200, а после еще 500 дончан. Объем инвестиций, который планируют вложить в проект, составляет 500 миллионов рублей.

Ранее ростовский юрист рассказал землякам, как застраховать жилье от угрозы крушения беспилотников.

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