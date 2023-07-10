Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области

Речь идет о заводе по производству беспилотников, мощность которого должна составить 1,1 тысячи единиц в год. В ходе организации производственного процесса завод обеспечит работой сначала 200, а после еще 500 дончан. Объем инвестиций, который планируют вложить в проект, составляет 500 миллионов рублей.