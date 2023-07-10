Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Автор инициативы попросил перенести за черту города концерты, которые запланированы в этом комплексе. По его словам, сейчас выступления мешают жителям спального района.
«Маленькие дети и пожилые люди, моральное и душевное состояние в опасности», — написал ростовчанин.
На данный момент ответа властей не поступало.
Напомним, что концерты на крыше торгового центра «Парк» пройдут из-за того, что их отменили в другой локации.