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Жители в Ростове-на-Дону просят отменить концерты на крыше ТРК «Парк»

10 июля 2023, 04:59
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону попросили власти города не проводить концерты на крыше комплекса «Парк», говорится в сервисе «Благоустройство города».

Автор инициативы попросил перенести за черту города концерты, которые запланированы в этом комплексе. По его словам, сейчас выступления мешают жителям спального района.

«Маленькие дети и пожилые люди, моральное и душевное состояние в опасности», — написал ростовчанин.

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На данный момент ответа властей не поступало.

Напомним, что концерты на крыше торгового центра «Парк» пройдут из-за того, что их отменили в другой локации.

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