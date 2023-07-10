Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Трагедия произошла во время конной прогулки в Кабардино-Балкарии. Со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, СМИ сообщили, что девушка упала с лошади и скончалась от полученных травм.
Причиной несчастного случая, по словам очевидцев, стал внезапный испуг лошадей. Погибшей оказалась ростовская журналистка Алиса Исияма.
Похороны прошли в субботу 8 июля.
Алиса была лауреатом конкурсов, ее работы удостаивались множества наград. В 2020 году она запустила курс по журналистике, на котором знакомила подростков с профессией журналиста.
Редакция RostovGazeta выражает соболезнования друзьям и родственникам.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области стали массово пропадать пенсионеры.