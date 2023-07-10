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Журналистка из Ростова погибла в КБР во время конной прогулки

10 июля 2023, 07:12
Фото: социальные сети
Алиса Исияма
Ростовская журналистка Алиса Исияма трагически погибла во время конной прогулки в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Трагедия произошла во время конной прогулки в Кабардино-Балкарии. Со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, СМИ сообщили, что девушка упала с лошади и скончалась от полученных травм.

Причиной несчастного случая, по словам очевидцев, стал внезапный испуг лошадей. Погибшей оказалась ростовская журналистка Алиса Исияма.

Похороны прошли в субботу 8 июля.

Алиса была лауреатом конкурсов, ее работы удостаивались множества наград. В 2020 году она запустила курс по журналистике, на котором знакомила подростков с профессией журналиста.

Редакция RostovGazeta выражает соболезнования друзьям и родственникам.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области стали массово пропадать пенсионеры.

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