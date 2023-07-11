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Бастрыкину доложат о расследовании дела об изнасиловании ребенка в Ростовской области

11 июля 2023, 04:57
Фото: 1MI
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об изнасиловании девушки в Ростовской области, сообщили в СКР.

Ранее в регионе задержали 43-летнего жителя Ростова, который ранее был судим. В хуторе Старая Станица он изнасиловал 14-летнюю девушку, после чего скрылся на машине.

По данному факту возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Теперь Бастрыкин поручил доложить об обстоятельства совершенного преступления.

Неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота Фуфика
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«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и причинах произошедшего», — уточнили в Следкоме.

Ранее неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота Фуфика.

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