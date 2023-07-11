Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:05
Ранее в регионе задержали 43-летнего жителя Ростова, который ранее был судим. В хуторе Старая Станица он изнасиловал 14-летнюю девушку, после чего скрылся на машине.
По данному факту возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Теперь Бастрыкин поручил доложить об обстоятельства совершенного преступления.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и причинах произошедшего», — уточнили в Следкоме.
Ранее неизвестный в Батайске изнасиловал годовалого кота Фуфика.