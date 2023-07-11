rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

Депутат Федяев рассказал, что может помешать ему участвовать в выборах в Ростове

11 июля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Депутат Федяев рассказал, что может помешать ему выйти на выборы в Ростове
Ростовский депутат Евгений Федяев планирует стать самовыдвиженцем после скандала. Сбор подписей продолжается уже три дня. Однако Федяев не исключает, что ему могут помешать пойти на выборы. Об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Депутат подчеркивает, что информацию об адресах сбора подписей размещает исключительно на своих страницах в соцсетях, не пользуясь другими информационными ресурсами.

Ежедневно число желающих отдать за него свой голос пополняется на 150-200 человек. При этом, по его словам, люди приходят исключительно по собственному желанию, а не по принуждению, как это часто бывает. Все благодарят его за открытую позицию, за помощь в конкретном вопросе, жмут руки и фотографируются с народным избранником.

«Я практически уверен, что требуемое число подписей для самовыдвижения на выборы собрать удастся», — отмечает Евгений Федяев.

Однако депутат считает, что внимание к нему будет скрупулезным. И допускает даже особого, предвзятого отношения. Поэтому, надеется на лучшее, но готов ко всему.

Депутат Федяев заявил, что станет самовыдвиженцем на выборах в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам собеседника, подписной лист не представляет большой сложности. В нем всего пять граф. В них избиратель должен вписать личные данные.

Казалось бы, нет ничего сложного. Однако последующую проверку подписей будут проводить по таблице кодов нарушений.

«По этим кодам можно признать недействительной как подпись избирателя, так и целый подписной лист. Для этого существует 43 основания», — говорит депутат.

Казалось бы, нет ничего сложного. Однако последующую проверку подписей будут проводить по таблице кодов нарушений.Казалось бы, нет ничего сложного. Однако последующую проверку подписей будут проводить по таблице кодов нарушений.
Казалось бы, нет ничего сложного. Однако последующую проверку подписей будут проводить по таблице кодов нарушений.
Фото: 1MI

Спикер разъясняет — проблема заключается в том, что графы для заполнения личных данных очень маленькие. У одних ростовчан размашистый почерк, у других — длинные названия улиц, и не всегда удается всю информацию уместить в одной графе. А никакие сокращения не допускаются.

«И это при том, что мы взяли на себя ответственность и максимально растянули графы. Ведь в изначальном варианте невозможно было даже полностью вписать ФИО», — разъясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что депутат донского Заксобрания Евгений Федяев предложил уволить директора Дептранса Ростова.

Депутат донского Заксобрания Федяев предложил уволить директора Дептранса Ростова
Узнать подробнее
Читайте также:
Депутат Федяев заявил, что ростовское ЛДПР его предалоДепутат Федяев из Ростова заявил, что почти все вещи мобилизованные приобретают самиВ Ростове скандальный депутат Федяев приехал вместо машины на работу на лошади
#Дарья Демидова#Выборы#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
Сегодня, 10:09
Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
Сегодня, 08:43
Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина
Сегодня, 08:28
Стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области
Сегодня, 08:13
Движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа
Сегодня, 07:01