Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Депутат подчеркивает, что информацию об адресах сбора подписей размещает исключительно на своих страницах в соцсетях, не пользуясь другими информационными ресурсами.
Ежедневно число желающих отдать за него свой голос пополняется на 150-200 человек. При этом, по его словам, люди приходят исключительно по собственному желанию, а не по принуждению, как это часто бывает. Все благодарят его за открытую позицию, за помощь в конкретном вопросе, жмут руки и фотографируются с народным избранником.
«Я практически уверен, что требуемое число подписей для самовыдвижения на выборы собрать удастся», — отмечает Евгений Федяев.
Однако депутат считает, что внимание к нему будет скрупулезным. И допускает даже особого, предвзятого отношения. Поэтому, надеется на лучшее, но готов ко всему.
По словам собеседника, подписной лист не представляет большой сложности. В нем всего пять граф. В них избиратель должен вписать личные данные.
Казалось бы, нет ничего сложного. Однако последующую проверку подписей будут проводить по таблице кодов нарушений.
«По этим кодам можно признать недействительной как подпись избирателя, так и целый подписной лист. Для этого существует 43 основания», — говорит депутат.
Спикер разъясняет — проблема заключается в том, что графы для заполнения личных данных очень маленькие. У одних ростовчан размашистый почерк, у других — длинные названия улиц, и не всегда удается всю информацию уместить в одной графе. А никакие сокращения не допускаются.
«И это при том, что мы взяли на себя ответственность и максимально растянули графы. Ведь в изначальном варианте невозможно было даже полностью вписать ФИО», — разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что депутат донского Заксобрания Евгений Федяев предложил уволить директора Дептранса Ростова.