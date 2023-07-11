Ежедневно число желающих отдать за него свой голос пополняется на 150-200 человек. При этом, по его словам, люди приходят исключительно по собственному желанию, а не по принуждению, как это часто бывает. Все благодарят его за открытую позицию, за помощь в конкретном вопросе, жмут руки и фотографируются с народным избранником.