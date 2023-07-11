Добровольцы поискового отряда обнаружили 70 боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Специалисты из поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» провели идентификацию найденных боеприпасов. Как сообщил замначальника отряда Денис Совенков, это оказались артиллерийские снаряды и минометные мины разных калибров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Найденные боеприпасы были ликвидированы взрывотехниками недалеко от места, где был обнаружен схрон. Такие меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасности окружающих и предотвращения возможных несчастных случаев.