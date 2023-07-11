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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:40

Добровольцы поискового отряда обнаружили 70 боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье

11 июля 2023, 11:39
Добровольцы поискового отряда «Эхо войны» обнаружили семьдесят боеприпасов времен Великой Отечественной войны в лесу недалеко от деревни Матвейцево в Рузском городском округе.

Специалисты из поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» провели идентификацию найденных боеприпасов. Как сообщил замначальника отряда Денис Совенков, это оказались артиллерийские снаряды и минометные мины разных калибров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Найденные боеприпасы были ликвидированы взрывотехниками недалеко от места, где был обнаружен схрон. Такие меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасности окружающих и предотвращения возможных несчастных случаев.

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