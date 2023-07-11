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Движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа

11 июля 2023, 07:01
Фото: rostovgazeta.ru
Движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа
В Ростове-на-Дону запустили движение по проспекту Ворошиловский, где проводили ремонтные работы, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что здесь проводили работы по благоустройству разрытия на подземных инженерных коммуникациях. Ограничения ввели вечером в понедельник и должны были завершить ремонт к 6 утра вторника.

Ремонт парализовал движение на Ворошиловском в Ростове-на-Дону 11 июля
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Однако к утру движение так и не открыли, что спровоцировало серьезные заторы на этом участке. Теперь стало известно, что работы завершились и машины могут свободно проезжать.

Видео: rostovgazeta.ru

Официальной информации о причинах срыва сроков работ не поступало.

Напомним, что в Ростове ограничили движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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