Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Напомним, что здесь проводили работы по благоустройству разрытия на подземных инженерных коммуникациях. Ограничения ввели вечером в понедельник и должны были завершить ремонт к 6 утра вторника.
Однако к утру движение так и не открыли, что спровоцировало серьезные заторы на этом участке. Теперь стало известно, что работы завершились и машины могут свободно проезжать.
Официальной информации о причинах срыва сроков работ не поступало.
Напомним, что в Ростове ограничили движение по шести улицам с 10 июля по 15 декабря. Материал на эту тему читайте по ссылке.