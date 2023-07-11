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Эксперт заявил, что Украина может атаковать ракетами Scalp Ростовскую область

11 июля 2023, 13:21
Фото: Остин Хазард/cc0/wikimedia.org
Эксперт заявил, что Украина может атаковать ракетами Sclap Ростовскую область
Вероятность ударов по Ростовской области после получения Украиной французских ракет Scalp возрастает, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что Франция начала поставлять Украине ракеты дальнобойного действия Scalp. Первая партия таких ракет уже поступила в распоряжение Киева. Эксперты отмечают, что ракеты Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.

При этом поставку Украине ракет Scalp Франция не считает эскалацией конфликта. Объясняя это получением от Киева заверений, что ракеты будут использоваться только в пределах «международно-признанных границ» Украины.

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«Вероятность ударов по Ростовской области после получения Украиной ракет Scalp возрастает. Но, как показала практика, системы ПВО у нас пока работают эффективно», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Ранее RostovGazeta сообщала, как житель Батайска напал на полицейских с игрушечным автоматом «Калашникова».

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