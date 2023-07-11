Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Напомним, что Франция начала поставлять Украине ракеты дальнобойного действия Scalp. Первая партия таких ракет уже поступила в распоряжение Киева. Эксперты отмечают, что ракеты Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Великобританией.
При этом поставку Украине ракет Scalp Франция не считает эскалацией конфликта. Объясняя это получением от Киева заверений, что ракеты будут использоваться только в пределах «международно-признанных границ» Украины.
«Вероятность ударов по Ростовской области после получения Украиной ракет Scalp возрастает. Но, как показала практика, системы ПВО у нас пока работают эффективно», — отмечает Дмитрий Абросимов.
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