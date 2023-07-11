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Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области

11 июля 2023, 12:14
Фото: David Monniaux/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области
Украина получила первые ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области, об этом сообщили в РИА «Новости».

РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ объявило, что Франция начала поставки Украине ракет дальнего действия Scalp, при этом первая партия уже поступила в распоряжение Киева.

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Не уточняется, сколько именно ракет собираются передать на вооружение ВСУ, однако крылатые ракеты собираются интегрировать с незападными военными самолетами. При этом сами власти Франции утверждают, что не считают поставку этого типа вооружения эскалацией конфликта, поскольку украинцы пообещали применять их только в международно-признанных границах своей страны.

Ранее в Ростовской области поделились планами по строительству завода, где будут заниматься сборкой беспилотников и квадрокоптеров.

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