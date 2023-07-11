Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ объявило, что Франция начала поставки Украине ракет дальнего действия Scalp, при этом первая партия уже поступила в распоряжение Киева.
Не уточняется, сколько именно ракет собираются передать на вооружение ВСУ, однако крылатые ракеты собираются интегрировать с незападными военными самолетами. При этом сами власти Франции утверждают, что не считают поставку этого типа вооружения эскалацией конфликта, поскольку украинцы пообещали применять их только в международно-признанных границах своей страны.
Ранее в Ростовской области поделились планами по строительству завода, где будут заниматься сборкой беспилотников и квадрокоптеров.