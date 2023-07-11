Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области

Не уточняется, сколько именно ракет собираются передать на вооружение ВСУ, однако крылатые ракеты собираются интегрировать с незападными военными самолетами. При этом сами власти Франции утверждают, что не считают поставку этого типа вооружения эскалацией конфликта, поскольку украинцы пообещали применять их только в международно-признанных границах своей страны.