Госдума РФ проголосовала за утверждение отчета по бюджету ФОМС за 2022 год

Вместе с тем он указал, что за прошлый год сумма средств, переданных в фонд из федерального бюджета, в счет компенсации выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей составила примерно 47,501 млрд рублей (на 33,9% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом). Более того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в ФОМС поступило 148,210 млрд рублей.