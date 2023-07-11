Госдума РФ проголосовала за утверждение отчета по бюджету ФОМС за 2022 год

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ходе выступления на пленарном заседании Госдумы председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в документе отражено исполнение бюджета фонда за 2022 год по доходам в сумме 2,919 трлн рублей, или 105,1% к общему объему доходов, который ранее был утвержден законом о бюджете ФОМС, и по расходам — 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. При этом профицит фонда составил около 122,356 млрд рублей, добавил Баланин. Об этом пишет tass.ru.
Вместе с тем он указал, что за прошлый год сумма средств, переданных в фонд из федерального бюджета, в счет компенсации выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей составила примерно 47,501 млрд рублей (на 33,9% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом). Более того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в ФОМС поступило 148,210 млрд рублей.
По его словам, как и в 2021 году, бюджет фонда был пополнен из федерального бюджета в объеме 140 млрд рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение». Причем межбюджетный трансферт бюджету фонда на финансовое обеспечение некоторых нестраховых расходов достиг 121,325 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
При этом на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (ОМС) в российских регионах в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС были направлены субвенции в сумме 2,461 трлн рублей (88% от объема всех расходов фонда), что на 8,1% больше, чем в 2021 году, и составляет 100% от утвержденного объема.
Оказание высокотехнологичной помощи, не попавшей в программу ОМС и оказанной госучреждениями в 2022 году, обошлось фонду в 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем годом ранее, а на высокотехнологичную медпомощь, оказываемую россиянам медицинскими организациями частной системы здравоохранения, было направлено 2,599 млрд рублей.
На изготовление и доставку полисов ОМС единого образца ФОМС израсходовал 836,342 млн рублей.