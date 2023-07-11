Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В городе начались интенсивные осадки, из-за чего тротуары и дороги засыпает градом. Он размером с небольшой орех.
В результате улицы мгновенно опустели, так как горожане сразу спрятались под навесами. О пострадавших информации не поступало.
Добавим, что в регионе сейчас действует штормовое предупреждение, которое распространяется и на среду, 12 число. В это время может также усилиться ветер до 25 метров в секунду.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.