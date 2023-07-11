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Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля

11 июля 2023, 10:09
Фото: Kenneth Hagemeyer/cc by/flickrc.com
Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
На Шахты Ростовской области обрушился град во вторник, 11 июля, сообщили местные жители в соцсетях.

В городе начались интенсивные осадки, из-за чего тротуары и дороги засыпает градом. Он размером с небольшой орех.

В результате улицы мгновенно опустели, так как горожане сразу спрятались под навесами. О пострадавших информации не поступало.

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Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
Видео: ТГ канал rostovnews61

Добавим, что в регионе сейчас действует штормовое предупреждение, которое распространяется и на среду, 12 число. В это время может также усилиться ветер до 25 метров в секунду.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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