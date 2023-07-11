Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Речь идет о гражданах стран Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Семеро из них неофициально помогали соотечественникам готовить документы для проживания в России.
Еще один человек помогал нелегальным мигрантам незаконно оставаться в стране. В результате Первомайский районный суд оштрафовал нарушителей и постановил выдворить из страны.
Кроме того, оштрафовали еще 12 человек за нарушение миграционного законодательства. Их также выдворили из России.
Ранее ростовчанка обещала мигрантам помочь с гражданством, а затем «кидала» на деньги.