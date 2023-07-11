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Из Ростова-на-Дону массово выселили нелегальных мигрантов в июне

11 июля 2023, 11:28
Фото: Миран Хладник/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Из Ростова-на-Дону массово выселили нелегальных мигрантов в июне
Более 20 иностранцев, которые незаконно проживали в Ростове-на-Дону, выдворили из страны, сообщили в региональном УФСБ.

Речь идет о гражданах стран Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Семеро из них неофициально помогали соотечественникам готовить документы для проживания в России.

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Еще один человек помогал нелегальным мигрантам незаконно оставаться в стране. В результате Первомайский районный суд оштрафовал нарушителей и постановил выдворить из страны.

Кроме того, оштрафовали еще 12 человек за нарушение миграционного законодательства. Их также выдворили из России.

Ранее ростовчанка обещала мигрантам помочь с гражданством, а затем «кидала» на деньги.

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