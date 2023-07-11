ЛДПР выдвинула в Законодательное собрание Ростовской области 103 кандидата

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
В этом году партия выдвигает максимальное количество из возможного — 103 кандидата, из которых 63 баллотируются по единому избирательному округу, а 40 — по одномандатным избирательным округам.
Среди собравшихся можно было увидеть первых лиц регионального партийного отделения. Здесь были новый координатор по Ростовской области Денис Фраш, его заместитель Олег Мехеденко, координатор местного ростовского отделения ЛДПР Роман Водолазов и многие другие. Поддерживали выдвиженцев активисты молодежной партийной организации. Большинство из них были одеты в футболки и кепки с символикой партии, что создавало ощущение некоего флешмоба.
По мнению лидеров регионального отделения, одним из главных залогов победы на предстоящих выборах является сплоченная и дружная команда.
— Именно сплоченной командой мы и идем на выборы в Законодательное собрание Ростовской области этой осенью. И благодаря новым лицам, вступившим в ЛДПР не так давно, мы сможем сделать жизнь в регионе гораздо лучше, — отметил координатор Ростовского отделения ЛДПР Денис Фраш.
Действительно, среди кандидатов много новичков, которые вступили в ряды ЛДПР не так давно. Однако все они на протяжении долгого времени разделяли партийные взгляды и программные тезисы. Один из них — Иван Петров, известный своими добрыми делами политик из Неклиновского района. Он уже много лет разделяет взгляды ЛДПР, трудится на благо жителей своего поселка и старается приносить пользу людям далеко за его пределами.
— Я взялся за реконструкцию поселкового дома культуры: планируем сделать из бывшего ДК лечебно-профилактический центр, чтобы наши ребята могли подлечиться после ранений и пройти реабилитацию здесь, в прекрасных местах на берегу Азовского моря. Также мы строим в посёлке храм, который был полностью разрушен. Да и тема СВО для меня остается болезненной. Один из моих сыновей в данный момент находится на передовой, поэтому сбор гуманитарной помощи, ее доставка нашим защитникам — для меня также стоят на первом месте, — поделился у входа в областной избирком Иван Петров.
Координатор ростовского местного отделения партии Роман Водолазов заявил, что проблемы Ростова-на-Дону, как и региона в целом, можно решить только сообща.
— Благополучие складывается из чёткой работы жилищно-коммунального хозяйства, хорошей экологии, качественного медицинского обслуживания, достойного состояния дорог. Чтобы эффективно решать проблемы в этих сферах нашей жизни, невозможно полагаться только на желания бизнеса. Компаниям должно быть выгодно хорошо делать свою работу. Мы идём в Законодательное собрание большой командой, чтобы принимать участие в принятии законов, которые позволят эффективно работать управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и помогут развивать социальную сферу, — пояснил Роман Водолазов.
Подобного мнения придерживается и действующий депутат Законодательного собрания Евгений Хижняк, который выдвинут ЛДПР для избрания в новый состав регионального парламента. В случае победы он продолжит отстаивать интересы своих избирателей из Таганрога, проблемы которых ему хорошо известны.
— Таганрог недавно завершил модернизацию городского трамвая, но остаются проблемы с маршрутными такси, их парк очень изношен. Есть много вопросов по работе женских консультаций. Мы обсуждали эту ситуацию с властями различных уровней, и надеюсь, скоро будет найдено её решение. Много вопросов с детскими площадками, которые убрали и до сих пор не вернули, —отметил Евгений Хижняк.
Помимо участия в выборах в Законодательное собрание Ростовской области, представители ЛДПР выдвинули 42 кандидата для участия в выборах в органы местного самоуправления. Многие из этих людей будут помогать избирателям решать накопившиеся проблемы в своих округах. Ведь Родина, как известно, начинается с малого, с того места, где человек вырос.
Кандидаты ЛДПР отлично понимают все проблемы региона и делают всё, чтобы люди не только в крупных, но и в малых городах, а также в сельской глубинке жили благополучно, могли трудиться и получать достойную зарплату, хорошее образование и качественные медицинские услуги.