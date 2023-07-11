ЛДПР выдвинула в Законодательное собрание Ростовской области 103 кандидата

— Я взялся за реконструкцию поселкового дома культуры: планируем сделать из бывшего ДК лечебно-профилактический центр, чтобы наши ребята могли подлечиться после ранений и пройти реабилитацию здесь, в прекрасных местах на берегу Азовского моря. Также мы строим в посёлке храм, который был полностью разрушен. Да и тема СВО для меня остается болезненной. Один из моих сыновей в данный момент находится на передовой, поэтому сбор гуманитарной помощи, ее доставка нашим защитникам — для меня также стоят на первом месте, — поделился у входа в областной избирком Иван Петров.