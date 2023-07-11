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Легкоатлетический забег пройдет на Гребном канале в Ростове

11 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
Легкоатлетический забег пройдет на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону состоится легкоатлетический забег «Донской марафон», сообщили в городской администрации.

Соревнования проведут уже в 37 раз, всего предусмотрят четыре дистанции — 42, 6, 12 и 24 километра. Забег организуют на территории Гребного канала.

«Соревнование получило статус официального Чемпионата города по марафону. В прошлом году участниками стали представители нескольких российских городов и двух иностранных государств», — сказано в сообщении.

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Ранее несколько тысяч ростовчан поучаствовали во всероссийском полумарафоне «Забег». Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая.

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