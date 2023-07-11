Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Соревнования проведут уже в 37 раз, всего предусмотрят четыре дистанции — 42, 6, 12 и 24 километра. Забег организуют на территории Гребного канала.
«Соревнование получило статус официального Чемпионата города по марафону. В прошлом году участниками стали представители нескольких российских городов и двух иностранных государств», — сказано в сообщении.
Ранее несколько тысяч ростовчан поучаствовали во всероссийском полумарафоне «Забег». Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая.