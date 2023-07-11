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Малиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды

11 июля 2023, 12:10
Фото: pxhere.com
Малиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося дождя пришлось перекрыть движение на улице Малиновского, сообщили в городской администрации.

Причиной этих мер назвали повышение уровня воды из-за выпавших осадков. В результате с 14.40 ограничено движение транспорта.

Сейчас нельзя проехать в границах пересечения с проспектом Стачки и 339-й Стрелковой Дивизии.

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Добавим, что в этот же день град размером с орех обрушился на Ростовскую область.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за угрозы града и ураганного ветра. По информации синоптиков, дожди будут лить и в среду, а температура составит 23 градуса. В четверг ожидается облачная погода, а воздух прогреется до 27 градусов.

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