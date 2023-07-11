Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Причиной этих мер назвали повышение уровня воды из-за выпавших осадков. В результате с 14.40 ограничено движение транспорта.
Сейчас нельзя проехать в границах пересечения с проспектом Стачки и 339-й Стрелковой Дивизии.
Добавим, что в этот же день град размером с орех обрушился на Ростовскую область.
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за угрозы града и ураганного ветра. По информации синоптиков, дожди будут лить и в среду, а температура составит 23 градуса. В четверг ожидается облачная погода, а воздух прогреется до 27 градусов.