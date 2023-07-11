Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за угрозы града и ураганного ветра. По информации синоптиков, дожди будут лить и в среду, а температура составит 23 градуса. В четверг ожидается облачная погода, а воздух прогреется до 27 градусов.