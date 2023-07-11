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Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля

11 июля 2023, 08:43
Фото: 1MI
Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
В селе Самарское Ростовской области произошла драка, участниками которой стали несколько человек, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Что именно стало причиной конфликта, остается загадкой, но замешаны в нем оказались несколько мужчин. По словам местных жителей, некоторые вооружились палками и ножами, что привело к ранениям.

«Одного из участников сбили машиной, избили и порезали ножом. Это произошло возле школы 10 июля», — рассказали очевидцы.

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Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
Видео: ТГ канал privet_rostov_ru

Официальной информации о драке не поступало, она уточняется. Местные жители записали видео с конфликтом и разместили в Интернете.

До этого массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля.

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