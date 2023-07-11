Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Что именно стало причиной конфликта, остается загадкой, но замешаны в нем оказались несколько мужчин. По словам местных жителей, некоторые вооружились палками и ножами, что привело к ранениям.
«Одного из участников сбили машиной, избили и порезали ножом. Это произошло возле школы 10 июля», — рассказали очевидцы.
Официальной информации о драке не поступало, она уточняется. Местные жители записали видео с конфликтом и разместили в Интернете.
До этого массовую драку устроили жители Ростова-на-Дону в ночь на 1 июля.