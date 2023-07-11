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На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого

11 июля 2023, 15:14
Фото: krd.ru
На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого
В Краснодарском крае задержали 64-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Напомним, накануне стало известно об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Мужчина вышел на пробежку и был убит четырьмя выстрелами неизвестного, который скрылся с места преступления.

В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкого
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Политолог Андрей Гусий предположил, что убийство могло быть организовано украинской стороной, поскольку Ржицкого не раз обвиняли в запуске ракет «Калибр» по территории Украины.

Вечером 11 июля СУ СК РФ Краснодарского края объявил о задержании 64-летнего мужчины, в отношении него проводят проверку, чтобы установить причастность к убийству Ржицкого.

Вечером 11 июля СУ СК РФ Краснодарского края объявил о задержании 64-летнего мужчины
Видео: Следственный комитет РФ
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