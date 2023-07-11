На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Напомним, накануне стало известно об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Мужчина вышел на пробежку и был убит четырьмя выстрелами неизвестного, который скрылся с места преступления.
Политолог Андрей Гусий предположил, что убийство могло быть организовано украинской стороной, поскольку Ржицкого не раз обвиняли в запуске ракет «Калибр» по территории Украины.
Вечером 11 июля СУ СК РФ Краснодарского края объявил о задержании 64-летнего мужчины, в отношении него проводят проверку, чтобы установить причастность к убийству Ржицкого.