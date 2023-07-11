Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Комплекс, который будет примыкать к трассе М-4 «Дон», построят в Аксайском районе. Уже подписано соответствующее соглашение между властями и инвестором.
Площадь комплекса составит 70 гектаров, его хотят соединить с таким же парком, но на противоположной стороне дороги. В результате появится подвесной мост над трассой.
«На территории появятся 14 объектов, а общая площадь текущих и будущих зданий составит порядка 613 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая.