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Около 30 млрд рублей вложат в индустриальный парк в Ростовской области

11 июля 2023, 09:29
Фото: donland.ru
Около 30 млрд рублей вложат в индустриальный парк в Ростовской области
Инвестор хочет вложить 30 миллиардов рублей в создание индустриального парка в Ростовской области, сообщили в облправительстве.

Комплекс, который будет примыкать к трассе М-4 «Дон», построят в Аксайском районе. Уже подписано соответствующее соглашение между властями и инвестором.

Площадь комплекса составит 70 гектаров, его хотят соединить с таким же парком, но на противоположной стороне дороги. В результате появится подвесной мост над трассой.

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«На территории появятся 14 объектов, а общая площадь текущих и будущих зданий составит порядка 613 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксайский район#Подвесной мост#Скоростной трамвай#Здания#М-4 «Дон»
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