Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Напомним, 10 июля возле спорткомплекса «Олимп» в Краснодаре застрелили замначальника отдела администрации города по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Во время пробежки его подкараулил вооружённый человек, который выстрелил чиновнику четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут. Стоит отметить, что ранее украинские СМИ обвиняли его в запуске ракет «Калибр» по территории Украины.
По мнению эксперта, количество сделанных во время убийства выстрелов и их характер вполне может говорить о том, что за этим могут стоять украинские диверсанты.
«Мы, конечно же, не можем утверждать, так как нет официальных комментариев. Но если верить информации, бытовой характер убийства уходит на второй план», — отмечает собеседник.
Он также напомнил, что режим Зеленского обвинял Ржицкого в причастности к действиям против Украины. В частности, они транслировали информацию о том, что он, как военный, мог запускать ракеты по точкам скопления западного вооружения.
По словам политолога, это в очередной раз показывает, что Украина использует исключительно террористические методы. Потому что чиновник никогда не был замешан в каких-либо спорных, сомнительных или скандальных делах, добавил он.
«Однако, надо дождаться официальной версии следственных органов. Они, я уверен, быстро разберутся в этой истории», — заключил Гусий.