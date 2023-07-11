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Ремонт парализовал движение на Ворошиловском в Ростове-на-Дону 11 июля

11 июля 2023, 05:55
Фото: rostovgazeta.ru
Ремонт парализовал движение на Ворошиловском в Ростове-на-Дону 11 июля
В Ростове-на-Дону из-за ремонтных работ сильно затруднено движение на Ворошиловском проспекте, следует из данных онлайн-карт.

Напомним, что движение здесь перекрыли с 10 июля в 22.00 и должны были завершить ремонт к 6 утра вторника. Однако, судя по данным карт, работы еще продолжаются.

Речь идет о работах по благоустройству разрытия на подземных инженерных коммуникациях. В результате водители стоят в серьезной пробке утром во вторник.

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Сильный затор наблюдается от Восточного шоссе в сторону Ворошиловского проспекта. В целом по городу пробкам присвоили 6 баллов из 10.

Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года.

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