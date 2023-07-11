Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Напомним, что движение здесь перекрыли с 10 июля в 22.00 и должны были завершить ремонт к 6 утра вторника. Однако, судя по данным карт, работы еще продолжаются.
Речь идет о работах по благоустройству разрытия на подземных инженерных коммуникациях. В результате водители стоят в серьезной пробке утром во вторник.
Сильный затор наблюдается от Восточного шоссе в сторону Ворошиловского проспекта. В целом по городу пробкам присвоили 6 баллов из 10.
Глава «Автодора» Петушенко заявил об отсутствии пробок на М-4 «Дон» летом 2023 года.