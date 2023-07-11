РЭО анонсировал вступление в силу новых правил утилизации электролома

Гендиректор РЭО Денис Буцаев, ссылаясь на приказ № 173 Министерства природных ресурсов и экологии России, заявил, что речь идет о сортировке по видам отходов, разборке и сортировке по компонентам, удалении внешних кабелей и проводов, рекуперации и извлечении из отслужившей электроники и электрооборудования разнообразных компонентов, включая и содержащие опасные вещества. Как сообщает transsibinfo.com, положения вступающего в силу приказа помогут сформировать полноценный рынок переработки ОЭЭО с участием добросовестных утилизаторов.