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РЭО анонсировал вступление в силу новых правил утилизации электролома

11 июля 2023, 15:06
Фото: reo.ru
С осени этого года в РФ начнется реализация новых требований к обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО).

В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» пояснили, что соответствующий документ содержит 11 технологических процессов для утилизации такого рода отходов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев, ссылаясь на приказ № 173 Министерства природных ресурсов и экологии России, заявил, что речь идет о сортировке по видам отходов, разборке и сортировке по компонентам, удалении внешних кабелей и проводов, рекуперации и извлечении из отслужившей электроники и электрооборудования разнообразных компонентов, включая и содержащие опасные вещества. Как сообщает transsibinfo.com, положения вступающего в силу приказа помогут сформировать полноценный рынок переработки ОЭЭО с участием добросовестных утилизаторов.

 

При утилизации холодильного оборудования будет применяться такая технология, как рекуперация холодильного агента, который может направляться на рециркуляцию — вторичное использование после восстановления. При этом холодильное оборудование с озоноразрушающими веществами будут уничтожать.

Что касается телевизоров и мониторов, то в такой технике утилизации подлежит электронно-лучевая трубка с люминофором.

Помимо этого, в список технологических процессов вошли диагностика исправности оборудования и его элементов, которые можно восстановить и использовать повторно; извлечение элементов с небезопасными веществами; измельчение полимерных и прочих подобных компонентов, в том числе дробильной техникой.

Также планируется получать вторичное полимерное сырье и сортировать его по видам материалов для последующей утилизации, получать вторичное неметаллическое сырье, вторсырье с металлами в составе и разделять его в зависимости от состава материалов.

Согласно требованиям, объекты утилизации потребуется оснастить системой весового контроля поступающих, образующихся на предприятиях отходов и массы продукции, вырабатываемой из отходов.

Примечательно, что в субъектах РФ каждый год образуется 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электротехнического оборудования, из которых лишь 5% передаются на переработку. В ходе воплощения стратегии экономики замкнутого цикла доля перерабатываемых отходов начнет расти, а полученное вторсырье может применяться для выпуска новой продукции.

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