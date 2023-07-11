РЭО анонсировал вступление в силу новых правил утилизации электролома

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В публично-правовой компании «Российский экологический оператор» пояснили, что соответствующий документ содержит 11 технологических процессов для утилизации такого рода отходов.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев, ссылаясь на приказ № 173 Министерства природных ресурсов и экологии России, заявил, что речь идет о сортировке по видам отходов, разборке и сортировке по компонентам, удалении внешних кабелей и проводов, рекуперации и извлечении из отслужившей электроники и электрооборудования разнообразных компонентов, включая и содержащие опасные вещества. Как сообщает transsibinfo.com, положения вступающего в силу приказа помогут сформировать полноценный рынок переработки ОЭЭО с участием добросовестных утилизаторов.
При утилизации холодильного оборудования будет применяться такая технология, как рекуперация холодильного агента, который может направляться на рециркуляцию — вторичное использование после восстановления. При этом холодильное оборудование с озоноразрушающими веществами будут уничтожать.
Что касается телевизоров и мониторов, то в такой технике утилизации подлежит электронно-лучевая трубка с люминофором.
Помимо этого, в список технологических процессов вошли диагностика исправности оборудования и его элементов, которые можно восстановить и использовать повторно; извлечение элементов с небезопасными веществами; измельчение полимерных и прочих подобных компонентов, в том числе дробильной техникой.
Также планируется получать вторичное полимерное сырье и сортировать его по видам материалов для последующей утилизации, получать вторичное неметаллическое сырье, вторсырье с металлами в составе и разделять его в зависимости от состава материалов.
Согласно требованиям, объекты утилизации потребуется оснастить системой весового контроля поступающих, образующихся на предприятиях отходов и массы продукции, вырабатываемой из отходов.
Примечательно, что в субъектах РФ каждый год образуется 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электротехнического оборудования, из которых лишь 5% передаются на переработку. В ходе воплощения стратегии экономики замкнутого цикла доля перерабатываемых отходов начнет расти, а полученное вторсырье может применяться для выпуска новой продукции.