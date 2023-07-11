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Ростовчане пожаловались на упавшую ветку дерева, угрожающую оборвать электропровода

11 июля 2023, 17:14
читатели RostovGazeta
У крупного дерева, расположенного возле дома на улице Тюменской, 63 в Октябрьском районе Ростова, треснула ветка от ствола, легла на электропровода и перегородила проезд по улице. И никто не решает эту проблему, сообщила RostovGazeta местная жительница Наталья Доценко.

Ростовчанка подчеркивает, что трещина на дереве, из-за которой накренилась ветка, образовалась еще на прошлой неделе, в четверг.

«Боясь, что может произойти обрыв проводов и дома останутся без электричества, мы всей улицей стали звонить в „Донэнерго“. Однако их представители приезжают и смотрят на это дерево, как на достопримечательность. Звонили мы и в администрацию. Там нас внимательно выслушивают и говорят, что занимаются этим вопросом. Только ветка, как накренилась, так и лежит. И ничего не происходит», — отмечает Наталья Доценко.

Накренившаяся ветка упала на проводаНакренившаяся ветка упала на провода
Накренившаяся ветка упала на провода
Фото: читатели RostovGazeta

Местные жители добавляют, что из-за треснувшей ветки сегодня не смог проехать мусоровоз.

«На мусоровозе повредилось стекло. Водитель пришел в ужас, сказав, что теперь ему придется отдать пол зарплаты за ремонт. И что за мусором больше он не приедет, пока проблема с деревом не будет решена», — возмущаются горожане.

Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушившееся дерево на Шаумяна в Ростове проломило крышу жилого дома.

Обрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна
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