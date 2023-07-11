Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Ростовчанка подчеркивает, что трещина на дереве, из-за которой накренилась ветка, образовалась еще на прошлой неделе, в четверг.
«Боясь, что может произойти обрыв проводов и дома останутся без электричества, мы всей улицей стали звонить в „Донэнерго“. Однако их представители приезжают и смотрят на это дерево, как на достопримечательность. Звонили мы и в администрацию. Там нас внимательно выслушивают и говорят, что занимаются этим вопросом. Только ветка, как накренилась, так и лежит. И ничего не происходит», — отмечает Наталья Доценко.
Местные жители добавляют, что из-за треснувшей ветки сегодня не смог проехать мусоровоз.
«На мусоровозе повредилось стекло. Водитель пришел в ужас, сказав, что теперь ему придется отдать пол зарплаты за ремонт. И что за мусором больше он не приедет, пока проблема с деревом не будет решена», — возмущаются горожане.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушившееся дерево на Шаумяна в Ростове проломило крышу жилого дома.