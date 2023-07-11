«Боясь, что может произойти обрыв проводов и дома останутся без электричества, мы всей улицей стали звонить в „Донэнерго“. Однако их представители приезжают и смотрят на это дерево, как на достопримечательность. Звонили мы и в администрацию. Там нас внимательно выслушивают и говорят, что занимаются этим вопросом. Только ветка, как накренилась, так и лежит. И ничего не происходит», — отмечает Наталья Доценко.