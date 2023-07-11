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Ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя

11 июля 2023, 13:02
Фото: pxhere.com
Ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего дождя затопило дороги и появился неприятный запах, сообщили горожане в соцсетях.

Из-за осадков и подъема уровня воды уже перекрыли движение на участке улице Малиновского, а горожане говорят о затопленных дорогах. В том числе это случилось на пересечении Еременко и Жукова.

«Вонь здесь стоит ужасная. На Левенцовке появилась настоящая река вместо дороги», — рассказали горожане. Пользователи в комментариях написали о том, что в городе в целом есть проблемы с дорогами.

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«Даже в новом районе не могут сделать дорогу без таких морей», — заявили ростовчане.

«Вонь, скорее всего, появилась с канализации. Из нее вода идет и распространяется неприятный запах», — рассказали местные жители.

Добавим, что дождливая погода в городе сохранится и в среду, 12 июля.

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