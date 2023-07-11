Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Из-за осадков и подъема уровня воды уже перекрыли движение на участке улице Малиновского, а горожане говорят о затопленных дорогах. В том числе это случилось на пересечении Еременко и Жукова.
«Вонь здесь стоит ужасная. На Левенцовке появилась настоящая река вместо дороги», — рассказали горожане. Пользователи в комментариях написали о том, что в городе в целом есть проблемы с дорогами.
«Даже в новом районе не могут сделать дорогу без таких морей», — заявили ростовчане.
«Вонь, скорее всего, появилась с канализации. Из нее вода идет и распространяется неприятный запах», — рассказали местные жители.
Добавим, что дождливая погода в городе сохранится и в среду, 12 июля.