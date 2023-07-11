Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Фигурант проживал с сыном на улице Шаповалова, но не занимался его воспитанием. Вместо этого он часто бил мальчика, не выпускал из дома, не кормил его и не лечил.
Это привело к крайней степени истощения у ребенка, из-за чего он скончался. Отец положил тело в сумку и сбросил в реку Темерник, ее через некоторое время нашел местный житель и обратился к правоохранителям, после чего возбудили уголовное дело.
«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Советский районный суд Ростова для рассмотрения по существу», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
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