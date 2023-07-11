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Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына

11 июля 2023, 14:32
Фото: pxhere.com
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, по вине которого скончался его восьмилетний сын, сообщили в региональной прокуратуре.

Фигурант проживал с сыном на улице Шаповалова, но не занимался его воспитанием. Вместо этого он часто бил мальчика, не выпускал из дома, не кормил его и не лечил.

Это привело к крайней степени истощения у ребенка, из-за чего он скончался. Отец положил тело в сумку и сбросил в реку Темерник, ее через некоторое время нашел местный житель и обратился к правоохранителям, после чего возбудили уголовное дело.

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«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет направлено в Советский районный суд Ростова для рассмотрения по существу», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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