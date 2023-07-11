Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Портал «Вести. Воронеж» со ссылкой на руководителя департамента экономического развития Воронежской области Данила Кустова сообщил, что в августе власти ЛДНР, Ростовской и Воронежской областей в конце августа собираются подписать соглашение, которое позволит объединить субъекты РФ в содружество «Донбасс» и укрепить исторические связи и сотрудничество между регионами.
Дату подписания соглашения, по предварительной информации, хотят приурочить к 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
При этом в издании напомнили, что Воронежская область стала частью еврорегиона Донбасс еще девять лет назад, однако особого экономического эффекта это не имело — представители регионов провели одну встречу, создали рабочие группы, но так и не смогли привлечь инвестиции.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о скором создании содружества «Донбасс», поскольку регионы достигли необходимых договоренностей.