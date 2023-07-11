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Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР

11 июля 2023, 14:08
Фото: Наталья Филатова/cc by 3.0/wikimedia.org
Воронежскую и Ростовскую области предложили объединить с ЛДНР в содружество «Донбасс»
Ростовская и Воронежская область могут войти в состав содружества «Донбасс» вместе с ЛДНР, об этом сообщили СМИ.

Портал «Вести. Воронеж» со ссылкой на руководителя департамента экономического развития Воронежской области Данила Кустова сообщил, что в августе власти ЛДНР, Ростовской и Воронежской областей в конце августа собираются подписать соглашение, которое позволит объединить субъекты РФ в содружество «Донбасс» и укрепить исторические связи и сотрудничество между регионами.

Дату подписания соглашения, по предварительной информации, хотят приурочить к 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

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При этом в издании напомнили, что Воронежская область стала частью еврорегиона Донбасс еще девять лет назад, однако особого экономического эффекта это не имело — представители регионов провели одну встречу, создали рабочие группы, но так и не смогли привлечь инвестиции.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о скором создании содружества «Донбасс», поскольку регионы достигли необходимых договоренностей.

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