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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 12 июля

11 июля 2023, 06:49
Фото: 82.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 12 июля
В Ростовской области в течение двух дней будет действовать штормовое предупреждение из-за плохой погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Согласно прогнозам, погода может испортиться в период с 11 до 13 часов днем во вторник, 11 июля. Ожидаются ливни в грозой и градом.

Порывы ветра в этот день достигнут 24 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев, в том числе на припаркованные автомобили.

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Это предупреждение распространяется и на 12 июля.

Добавим, что во вторник и среду температура воздуха будет составлять 25 градусов. А к пятнице воздух может прогреться до 29 градусов.

Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Штормовое предупреждение#Ураган#Погода#Ветер#Град#Гроза#Прогноз#Температура#Ливни
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