Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Согласно прогнозам, погода может испортиться в период с 11 до 13 часов днем во вторник, 11 июля. Ожидаются ливни в грозой и градом.
Порывы ветра в этот день достигнут 24 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев, в том числе на припаркованные автомобили.
Это предупреждение распространяется и на 12 июля.
Добавим, что во вторник и среду температура воздуха будет составлять 25 градусов. А к пятнице воздух может прогреться до 29 градусов.
Напомним, что Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году.