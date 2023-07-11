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Стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области

11 июля 2023, 08:13
Фото: 1MI
Стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области
Президент России Владимир Путин подписал закон об упразднении ряда судов в Ростовской области, сообщили в Кремле.

Новым законом упразднили Сальский городской и Песчанокопский районный суды. Теперь на себя все обязанности возьмет вновь созданный Сальский районный суд.

Кроме того, упразднили Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. А все дела теперь будут рассматривать другие суды в регионе.

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Эти меры необходимы для совершенствования организации работы судов общей юрисдикции.

Ранее мэрия Новочеркасска решила отказаться от трех департаментов и одного руководителя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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