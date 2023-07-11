Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Новым законом упразднили Сальский городской и Песчанокопский районный суды. Теперь на себя все обязанности возьмет вновь созданный Сальский районный суд.
Кроме того, упразднили Мартыновский, Целинский и Орловский районные суды. А все дела теперь будут рассматривать другие суды в регионе.
Эти меры необходимы для совершенствования организации работы судов общей юрисдикции.
Ранее мэрия Новочеркасска решила отказаться от трех департаментов и одного руководителя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.