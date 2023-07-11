Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На участке рядом с выездом из города есть планы на строительство 10 жилых домов с подземными автостоянками. Ожидается, что в новом микрорайоне будут проживать около 2,8 тысячи человек.
Помимо жилых домов, планируется построить также детский сад на 200 мест, школу на 300 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс. По информации «РБК», появятся системы аллей и бульваров, детские и спортивные площадки.
Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.