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Стало известно, какой ЖК построят на выезде из Ростова-на-Дону

11 июля 2023, 09:57
Фото: donland.ru
Стало известно, какой ЖК построят на выезде из Ростова-на-Дону
На выезде из Ростова-на-Дону планируют построить 10 многоквартирных домов, сообщают СМИ.

На участке рядом с выездом из города есть планы на строительство 10 жилых домов с подземными автостоянками. Ожидается, что в новом микрорайоне будут проживать около 2,8 тысячи человек.

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Помимо жилых домов, планируется построить также детский сад на 200 мест, школу на 300 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс. По информации «РБК», появятся системы аллей и бульваров, детские и спортивные площадки.

Ранее стало известно, что завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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