Торжественная церемония вручения дипломов магистрам ЮФУ прошла в Ростове

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Более 2000 тысяч дипломов донская альма-матер передала своим выпускникам.
Церемонию посетило более 2000 гостей: на вручение дипломов многих студентов сопровождали друзья и родственники.
Старт мероприятию дал развевающийся над поляной ЮФУ флаг России. Собравшихся поприветствовал ректорский и деканский корпуса.
«Южный федеральный университет всегда рядом. Мы готовы будем помочь вам найти свой путь, продолжить свое развитие», — отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно.
Президент ЮФУ Марина Боровская в своем поздравлении подчеркнула, что выпускникам магистратуры открыты все дороги. С полученными в вузе знаниями они смогут проявить себя как настоящие профессионалы.
«Теперь вы можете действовать увереннее, имея в руках диплом магистра. Мы хотим пожелать вам добра и удачи, сил, уверенности, а также понимания того, что вы способны на многое. Южный федеральный университет испытывает сегодня особенную гордость», — поздравила новоиспеченных магистров Марина Боровская.
С пожеланиями выпускникам магистратуры выступили также председатель академической комиссии, директор Института математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича Михаил Карякин, президент Ассоциации выпускников Валерий Костенко, председатель Первичной профсоюзной организации ЮФУ Сергей Дюжиков.
Поприветствовала выпускников и отметила их вклад в развитие науки ректор ЮФУ Инна Шевченко.
«Это большой труд. Каждый, независимо от цвета диплома, обладает большими способностями к аналитике, к самореализации, к самовыражению, к постоянному совершенствованию», — сказала Инна Шевченко.
Ответные слова благодарности от студентов высказал Михаил Савельев.
«Особенную благодарность хочется выразить тем преподавателям, которые не только помогали нам с образовательными инициативами и научными исследованиями, но и поддерживали студентов в делах, которые выходили за пределы образовательной программы», — отметил выпускник магистратуры.
Честь первым получить диплом из рук ректора университета также выпала Михаилу Савельеву.
На финишной прямой, за несколько минут до вручения дипломов остальным выпускникам, тысячи магистров подбросили свои шапки-конфедератки в небо.
Завершилась торжественная церемония исполнением Всемирного гимна студенчества.
Дипломы выпускникам, окончившим магистратуру с отличием, вручили на главной сцене. «Синие» дипломы магистрам различных направлений вручили сразу на пяти малых сценах.