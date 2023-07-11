Торжественная церемония вручения дипломов магистрам ЮФУ прошла в Ростове

«Теперь вы можете действовать увереннее, имея в руках диплом магистра. Мы хотим пожелать вам добра и удачи, сил, уверенности, а также понимания того, что вы способны на многое. Южный федеральный университет испытывает сегодня особенную гордость», — поздравила новоиспеченных магистров Марина Боровская.