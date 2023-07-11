Цифровую ипотеку Банка ДОМ. РФ могут оформить жители 1,5 тысячи населенных пунктов

«Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Такой подход пользуется популярностью, люди стали больше доверять дистанционному формату в том числе при проведении значимых сделок, таких как покупка недвижимости», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.