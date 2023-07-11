Цифровую ипотеку Банка ДОМ. РФ могут оформить жители 1,5 тысячи населенных пунктов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Сейчас все процедуры, связанные с оформлением ипотеки, в Банке ДОМ.РФ проводятся дистанционно. В электронном формате клиенты подают заявку на ипотеку, подтверждают доходы и занятость — без сбора копий трудовой книжки и НДФЛ. Регистрация сделки в Росреестре и выпуск закладной также проходят в цифровом формате.
«Мы развиваем онлайн-ипотеку без посещения банка клиентом с 2022 года. Для этого запускаются новые сервисы и услуги, такие как выездной курьер или мобильный банкир. Такой подход пользуется популярностью, люди стали больше доверять дистанционному формату в том числе при проведении значимых сделок, таких как покупка недвижимости», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик, в свою очередь, рассказал, что одной из ключевых задач финансовой организации является выстраивание бесшовного клиентского пути. Работа эта комплексная и затрагивает не только внутрибанковские процессы, но и моменты вне его периметра. В качестве примера глава подразделения привел развитие рынка электронных закладных при методологической поддержке компании.
«В Банке ДОМ.РФ их доля при выдаче новых кредитов в 1-м квартале 2023 года уже превысила 20%. Е-закладные способствуют секьюритизации ипотечных активов, для банков это возможность получить дополнительные средства для развития ипотечного бизнеса, а для рынка это означает рост объемов кредитования», — отметил Олег Комлик.