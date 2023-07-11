В Челябинской области мужчина убил 11-летнюю подругу дочери

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование произошедшего в городе Сим. Вечером 10 июля несовершеннолетняя девочка пропала, после игры с подругой в парке. По версии обвиняемого в убийстве мужчины, он поехал за дочерью и ее подругой в парк с целью отвезти их домой. Сначала он привез свою дочь, затем отправился к дому подруги.
По возвращении он сообщил, что ребенок отказался ехать с ним, поэтому он высадил ее по дороге и сам отправился на ферму. Позже мужчина признался, что выпил несколько бутылок пива и потерял контроль над своими действиями, в результате чего совершил убийство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Тело ребенка было обнаружено только утром. Всю ночь родственники, волонтеры и жители Сима активно просились в поисках пропавшей девочки. Соседи утверждают, что предполагаемый убийца является обычным человеком, от которого подобных поступков не ожидали.