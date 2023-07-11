В Челябинской области мужчина убил 11-летнюю подругу дочери

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование произошедшего в городе Сим. Вечером 10 июля несовершеннолетняя девочка пропала, после игры с подругой в парке. По версии обвиняемого в убийстве мужчины, он поехал за дочерью и ее подругой в парк с целью отвезти их домой. Сначала он привез свою дочь, затем отправился к дому подруги.