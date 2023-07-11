В Раменской больнице девушке восстановили зрение

Для восстановления зрения пациентке было проведено лазерное вмешательство — гиалоидотомия, при котором создается микроскопическое отверстие в стекловидном теле с использованием лазера. После процедуры, на следующий день, зрение девушки улучшилось с 2 до 70%. Кровь, скопившаяся в глазу, будет рассасываться в нижних отделах глаза самостоятельно в течение месяца. Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.