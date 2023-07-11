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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Раменской больнице девушке восстановили зрение

11 июля 2023, 11:15
В Раменскую больницу поступила 27-летняя девушка с жалобами на потерю зрения в левом глазу, сообщили в областном Минздраве.

После диагностики врачи установили диагноз ретинопатии Вальсальвы, вызванной скоплением крови между сетчаткой и стекловидным телом, что приводит к нарушению зрения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для восстановления зрения пациентке было проведено лазерное вмешательство — гиалоидотомия, при котором создается микроскопическое отверстие в стекловидном теле с использованием лазера. После процедуры, на следующий день, зрение девушки улучшилось с 2 до 70%. Кровь, скопившаяся в глазу, будет рассасываться в нижних отделах глаза самостоятельно в течение месяца. Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.

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