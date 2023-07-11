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В реке Быстрой в Ростовской области зафиксировали массовую гибель рыбы

11 июля 2023, 11:31
Фото: wiimedia.org
В реке Быстрой в Ростовской области зафиксировали массовую гибель рыбы
В реке Быстрой в Ростовской области начала массово гибнуть рыба, об этом сообщили донские СМИ со ссылкой на местных жителей.

Во вторник, 11 июля, портал «МК. Ростов-на-Дону» рассказал, что жители пригорода Морозовска стал делиться в соцсетях кадрами побережья реки Быстрой. Причиной этого стала массовая гибель рыбы по неустановленным причинам.

Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области
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По словам очевидцев, они обнаружили у берега не менее десятка рыба. Дончане предполагают, что причиной гибели водных обитателей стало повышение температуры, из-за которого рыбы попросту задохнулись из-за цветения растений в воде. Однако реальные причины произошедшего еще предстоит установить.

Напомним, ранее Минприроды Ростовской области подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник.

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