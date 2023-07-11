В реке Быстрой в Ростовской области зафиксировали массовую гибель рыбы

По словам очевидцев, они обнаружили у берега не менее десятка рыба. Дончане предполагают, что причиной гибели водных обитателей стало повышение температуры, из-за которого рыбы попросту задохнулись из-за цветения растений в воде. Однако реальные причины произошедшего еще предстоит установить.