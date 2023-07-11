В реке Быстрой в Ростовской области зафиксировали массовую гибель рыбы

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Во вторник, 11 июля, портал «МК. Ростов-на-Дону» рассказал, что жители пригорода Морозовска стал делиться в соцсетях кадрами побережья реки Быстрой. Причиной этого стала массовая гибель рыбы по неустановленным причинам.
По словам очевидцев, они обнаружили у берега не менее десятка рыба. Дончане предполагают, что причиной гибели водных обитателей стало повышение температуры, из-за которого рыбы попросту задохнулись из-за цветения растений в воде. Однако реальные причины произошедшего еще предстоит установить.
Напомним, ранее Минприроды Ростовской области подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник.