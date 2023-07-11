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В Ростове 11 июля из окна девятого этажа общежития выпала девушка

11 июля 2023, 17:16
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове в Александровке погибла молодая девушка, выпавшая из окна девятого этажа, об этом сообщил собственный корреспондент RostovGazeta.

Вечером вторника, 11 июля, в Александровке на востоке Ростова-на-Дону произошла трагедия.

Собственный корреспондент издания сообщил, что рядом со зданием общежития на проспекте 40-летия Победы, 318 лежит труп молодой девушки. Полицейские, участковый пункт которых находится в этом же здании, сообщили, что ростовчанка погибла при падении из окна девятого этажа.

Фото: rostovgazeta.ru

Ее возраст и личность пока неизвестны, также представители власти не уточнили — было это самоубийством или несчастным случаем. Обстоятельства трагедии предстоит установить в процессе проверки.

Данные будут обновляться по мере появления официальной информации.

Ранее в Батайске из окна выпала маленькая девочка.

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