В Ростове 11 июля из окна девятого этажа общежития выпала девушка

Собственный корреспондент издания сообщил, что рядом со зданием общежития на проспекте 40-летия Победы, 318 лежит труп молодой девушки. Полицейские, участковый пункт которых находится в этом же здании, сообщили, что ростовчанка погибла при падении из окна девятого этажа.