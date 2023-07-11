В Ростове 11 июля из окна девятого этажа общежития выпала девушка

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Вечером вторника, 11 июля, в Александровке на востоке Ростова-на-Дону произошла трагедия.
Собственный корреспондент издания сообщил, что рядом со зданием общежития на проспекте 40-летия Победы, 318 лежит труп молодой девушки. Полицейские, участковый пункт которых находится в этом же здании, сообщили, что ростовчанка погибла при падении из окна девятого этажа.
Ее возраст и личность пока неизвестны, также представители власти не уточнили — было это самоубийством или несчастным случаем. Обстоятельства трагедии предстоит установить в процессе проверки.
Данные будут обновляться по мере появления официальной информации.
Ранее в Батайске из окна выпала маленькая девочка.