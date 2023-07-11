В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза

Также на заседании выступил директор Департамента автодорог Ростова Денис Водопьянов, который рассказал, что до конца года в городе планируется провести ремонт дорог на 23 улицах. Общая протяженность транспортных объектов составляет 20 километров, их площадь — 236 тысячи квадратных метров, а стоимость работ оценили в 550 миллионов рублей.