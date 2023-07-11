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В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза

11 июля 2023, 16:47
Фото: 1MI
В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза

В Ростове на ремонт дорог до 2025 года планирую потратить около 850 миллионов рублей

В Ростове на ремонт дорог и реконструкцию грунтовых дорог собираются потратить около 850 миллионов рублей в 2023 и 2024 годах, об этом сообщили на портале администрации.

В ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Ростова по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности, что до конца 2024 года на укладку капитального дорожного покрытия на 25 грунтовых дорогах запланировано выделить около 300 миллионов рублей. Общий объем работ составит 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна общей протяженностью 8,6 километра.

Также на заседании выступил директор Департамента автодорог Ростова Денис Водопьянов, который рассказал, что до конца года в городе планируется провести ремонт дорог на 23 улицах. Общая протяженность транспортных объектов составляет 20 километров, их площадь — 236 тысячи квадратных метров, а стоимость работ оценили в 550 миллионов рублей.

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К настоящему моменту уже отремонтировали участки улиц Вятской, Георгиевской, Кооперативной, Днепропетровской, объездной дороги в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз» и еще трех дорог.

Кроме того, Денис Водопьянов добавил, что в настоящий момент городу требуется увеличить финансирование ремонта и перевода грунтовых дорог в дороги с капитальным покрытием как минимум в четыре раза.

Ранее стало известно, что на строительство дорог в Ростове собираются направить более двух миллиардов рублей.

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