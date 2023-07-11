Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Портал 161.py со ссылкой на собственных читателей объявил об эвакуации ТЦ «Парк», расположенного на Северном жилом массиве. Местный житель прислал видео, на котором видно, как посетители прячутся от ливня под крышей здания на улице и не уходят, столпившись у выхода. На заднем фоне едва слышно звон, напоминающий сигнал работы систем пожарной тревоги.
В комментариях посетители подтверждают, что действительно находились в ТЦ, однако после того, как сработала сирена, охрана вывела всех посетителей, а персоналу сказали закрывать заведения.
«Прозвучала сирена, сказали всем следовать за охраной, заведениям закрываться, начало пахнуть дымом, всех повели по пожарным выходам, у всех паника, надеемся, что тревога ложная или учебная», — рассказали ростовчане.
«Да, всех эвакуировали прямо под дождик. Мы в „Кинополисе“ смотрели фильм, на самом интересном выгнали», — поделились расстроенные дончане.
«Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Ложно», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Ранее в Ростове эвакуировали ТЦ «Талер».