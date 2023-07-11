Портал 161.py со ссылкой на собственных читателей объявил об эвакуации ТЦ «Парк», расположенного на Северном жилом массиве. Местный житель прислал видео, на котором видно, как посетители прячутся от ливня под крышей здания на улице и не уходят, столпившись у выхода. На заднем фоне едва слышно звон, напоминающий сигнал работы систем пожарной тревоги.