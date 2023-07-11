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В Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая

11 июля 2023, 06:18
Фото: Redboston/СC-BY-SA 3.0 Unported/wiki
В Ростове-на-Дону приступили к строительству скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону начался первый этап реализации проекта скоростного трамвая, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на совещании, на котором присутствовал губернатор Василий Голубев. Стало известно, что в этом году предстоит построить 6,3 километра одиночного пути.

«Сейчас подрядчик завозит стройматериалы, на объекте работают специалисты и техника. Всего до конца 2028 года необходимо проложить свыше 119 километров путей», — сказано в сообщении.

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Кроме того, появятся два новых депо и закупят более 70 трамваев. Губернатор рассказал, что этот проект позволит качественно изменить транспортное обслуживание в городе.

Читайте также о том, что в Ростове жители Левенцовки собирают подписи против строительства трамвая.

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