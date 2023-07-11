Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Эта информация прозвучала на совещании, на котором присутствовал губернатор Василий Голубев. Стало известно, что в этом году предстоит построить 6,3 километра одиночного пути.
«Сейчас подрядчик завозит стройматериалы, на объекте работают специалисты и техника. Всего до конца 2028 года необходимо проложить свыше 119 километров путей», — сказано в сообщении.
Кроме того, появятся два новых депо и закупят более 70 трамваев. Губернатор рассказал, что этот проект позволит качественно изменить транспортное обслуживание в городе.
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