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В Ростове-на-Дону продают участок рядом с парком Строителей за 80 млн рублей

11 июля 2023, 07:35
Фото: Яндекс. Карты / Den.L
В Ростове-на-Дону продают участок рядом с парком Строителей за 80 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу участок, стоимость которого составляет 80 миллионов рублей, объявление размещено на Avito.

Владелец рассказал, что участок расположен недалеко от парка Строителей, в 50 метрах от Буденновского проспекта. Площадь составляет 10 соток.

В Ростове за 220 млн рублей продают участок земли рядом с городским портом
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«Назначение: многоквартирное строительство. Очень перспективное место — участок примыкает к парку, также рядом располагается винный завод, который по проекту реконструкции планируют превратить в туристический кластер», — сказано в объявлении.

Ранее появилась информация, что в Ростове за 220 миллионов рублей продают участок земли рядом с городским портом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Продажа#Участок#Недвижимость#Avito#Парк Строителей#Многоквартирное строительство#Перспективное место#Туристический кластер#Городской порт#Винный завод
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