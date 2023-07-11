Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Владелец рассказал, что участок расположен недалеко от парка Строителей, в 50 метрах от Буденновского проспекта. Площадь составляет 10 соток.
«Назначение: многоквартирное строительство. Очень перспективное место — участок примыкает к парку, также рядом располагается винный завод, который по проекту реконструкции планируют превратить в туристический кластер», — сказано в объявлении.
Ранее появилась информация, что в Ростове за 220 миллионов рублей продают участок земли рядом с городским портом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.