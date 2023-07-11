В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков

Кроме них удалось задержать 19-летнего ростовчанина, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. У молодого человека обнаружили два зип-пакета, предположительно, с марихуаной. Растительную массу зеленого цвета направили в лабораторию на проверку. В отношении владельца пакетов открыли административное дело о потреблении наркотиков без назначения врача.