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В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков

11 июля 2023, 15:22
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
В Ростове полиция продолжает проводить рейды для выявления наркозависимых и распространителей наркотиков, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во вторник, 11 июля, полиция совместно с инспекторами управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцами спецподразделения провели рейды для поиска наркозависимых и распространителей сильнодействующих наркотических веществ.

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили 19 автомобилей, двух граждан задержали из-за подозрений в употреблении наркотиков, их направили на медосвидетельствование.

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В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
Видео: 61.мвд.рф

Кроме них удалось задержать 19-летнего ростовчанина, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. У молодого человека обнаружили два зип-пакета, предположительно, с марихуаной. Растительную массу зеленого цвета направили в лабораторию на проверку. В отношении владельца пакетов открыли административное дело о потреблении наркотиков без назначения врача.

Ранее в Ростове задержали женщину с пачкой чая, в которой был мефедрон.

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