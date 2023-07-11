В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Во вторник, 11 июля, полиция совместно с инспекторами управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцами спецподразделения провели рейды для поиска наркозависимых и распространителей сильнодействующих наркотических веществ.
Всего сотрудники правоохранительных органов проверили 19 автомобилей, двух граждан задержали из-за подозрений в употреблении наркотиков, их направили на медосвидетельствование.
Кроме них удалось задержать 19-летнего ростовчанина, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. У молодого человека обнаружили два зип-пакета, предположительно, с марихуаной. Растительную массу зеленого цвета направили в лабораторию на проверку. В отношении владельца пакетов открыли административное дело о потреблении наркотиков без назначения врача.
Ранее в Ростове задержали женщину с пачкой чая, в которой был мефедрон.