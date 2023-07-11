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В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках

11 июля 2023, 15:22
Фото: flickr.com/cc by/johnbastoen
В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
В Ростовской области жители Шахт попали под крупный град, а в Ростове начали строительство скоростного трамвая, пока автомобилисты простаивают в пробках из-за раскопанного центра города.

Опасная ситуация

Во вторник, 11 июля, жители Шахт сообщили в соцсетях о разгулявшейся непогоде. По словам горожан, улицы накрыло сильным градом размером, размер льдин напоминал небольшие орехи.

По словам очевидцев, улицы мгновенно опустели, а тротуары и дороги стало покрывать льдом, благодаря осторожности местных жителей сообщений о пострадавших не поступало.

Однако напоминаем, что штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать до конца среды, 12 июля, а потому всем жителям следует быть внимательными и осторожными, а также постараться не находиться на улице при неблагоприятных метеорологических условиях и сильном ветре.

В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Видео: flickr.com/cc by/johnbastoen

Пробки на ровном месте

В Ростове закончились работы на проспекте Ворошиловском, где заменяли временное покрытия после реконструкции инженерных коммуникаций.

Из-за замены дорожного покрытия на участке работ действовали ограничения, которые должны были снять к 06.00 мск 11 июля. Однако произошла небольшая задержка — движение открыли только через четыре часа. За время действия ограничений на участке Ворошиловского возникли огромные пробки, поскольку проспект является одной из основных транспортных магистралей Ростова — в багровый цвет окрасился участок от Восточного шоссе до площади Гагарина.

Однако уже днем движение было полностью восстановлено, о причинах продления сроков работ ничего не сообщалось.

Старт больших перемен

На портале донского правительства объявили о начале реализации проекта ростовского скоростного трамвая Ростова-на-Дону.

В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.

В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.
В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.
В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.
Фото: t.me/golubev_vu
«Синара» ответила на письмо за отмену строительства трамвая в Левенцовке в Ростове
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Власти рассказали, что в настоящий момент подрядчик завозит строительные материалы на объект, где уже находятся рабочие с необходимой техникой. В следующие пять лет в Ростове проложат более 119 километров трамвайных путей, а также построят два депо и закупят более 70 трамваев, что позволит существенно повысить качество пассажироперевозок горожан.

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