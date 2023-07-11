Из-за замены дорожного покрытия на участке работ действовали ограничения, которые должны были снять к 06.00 мск 11 июля. Однако произошла небольшая задержка — движение открыли только через четыре часа. За время действия ограничений на участке Ворошиловского возникли огромные пробки, поскольку проспект является одной из основных транспортных магистралей Ростова — в багровый цвет окрасился участок от Восточного шоссе до площади Гагарина.