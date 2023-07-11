Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Во вторник, 11 июля, жители Шахт сообщили в соцсетях о разгулявшейся непогоде. По словам горожан, улицы накрыло сильным градом размером, размер льдин напоминал небольшие орехи.
По словам очевидцев, улицы мгновенно опустели, а тротуары и дороги стало покрывать льдом, благодаря осторожности местных жителей сообщений о пострадавших не поступало.
Однако напоминаем, что штормовое предупреждение в Ростовской области будет действовать до конца среды, 12 июля, а потому всем жителям следует быть внимательными и осторожными, а также постараться не находиться на улице при неблагоприятных метеорологических условиях и сильном ветре.
В Ростове закончились работы на проспекте Ворошиловском, где заменяли временное покрытия после реконструкции инженерных коммуникаций.
Из-за замены дорожного покрытия на участке работ действовали ограничения, которые должны были снять к 06.00 мск 11 июля. Однако произошла небольшая задержка — движение открыли только через четыре часа. За время действия ограничений на участке Ворошиловского возникли огромные пробки, поскольку проспект является одной из основных транспортных магистралей Ростова — в багровый цвет окрасился участок от Восточного шоссе до площади Гагарина.
Однако уже днем движение было полностью восстановлено, о причинах продления сроков работ ничего не сообщалось.
На портале донского правительства объявили о начале реализации проекта ростовского скоростного трамвая Ростова-на-Дону.
В ходе совещания с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева сообщили, что в 2023 году запланировано построить более шести километров одиночного пути, однако участок строительства не уточнялся.
Власти рассказали, что в настоящий момент подрядчик завозит строительные материалы на объект, где уже находятся рабочие с необходимой техникой. В следующие пять лет в Ростове проложат более 119 километров трамвайных путей, а также построят два депо и закупят более 70 трамваев, что позволит существенно повысить качество пассажироперевозок горожан.