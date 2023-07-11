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Published Сегодня, 17:51
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Во вторник, 11 июля, в 14.20 мск на восьмом километре трассы «М-4 „Дон“ — Каменоломни» в Октябрьском районе произошла авария с участием КамАЗ и ГАЗели.
По предварительной информации, 39-летний водитель КамАЗ ехал в сторону поселка Каменоломни, когда фуру занесло на мокрой дороге и выбора небезопасной скорости. Занос выбросил КамАЗ на встречную полосу, где автомобиль влетел в ГАЗель.
В результате аварии погибли 28-летний водитель ГАЗели и его 36-летний пассажир, еще один 36-летний пассажир получил травмы. Водитель КамАЗа также пострадал в аварии.
Теперь полицейские будут выяснять обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области на скользкой трассе также разбились два человека.