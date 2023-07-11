rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Изображение материала

В Ростовской области из-за заноса рядом с трассой М-4 «Дон» погибли два человека

11 июля 2023, 17:51
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за заноса рядом с трассой М-4 «Дон» погибли два человека
В Ростовской области 11 июля у трассы М-4 «Дон» произошла авария, в которой погибли два человека, еще двое пострадали, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Во вторник, 11 июля, в 14.20 мск на восьмом километре трассы «М-4 „Дон“ — Каменоломни» в Октябрьском районе произошла авария с участием КамАЗ и ГАЗели.

По предварительной информации, 39-летний водитель КамАЗ ехал в сторону поселка Каменоломни, когда фуру занесло на мокрой дороге и выбора небезопасной скорости. Занос выбросил КамАЗ на встречную полосу, где автомобиль влетел в ГАЗель.

Видео: ГИБДД по Ростовской области

В результате аварии погибли 28-летний водитель ГАЗели и его 36-летний пассажир, еще один 36-летний пассажир получил травмы. Водитель КамАЗа также пострадал в аварии.

Теперь полицейские будут выяснять обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области на скользкой трассе также разбились два человека.

Читайте также:
В Ростовской области движение на М-4 «Дон» 8 июля сковала девятикилометровая пробкаСемья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской областиАвтобус с 15 пассажирами попал в аварию в Ростове-на-Дону 7 июля
#Надежда Пустяк#Происшествие#18+#Дтп#Смертельное ДТП#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Октябрьский район#Каменоломни#Шахты#Видео
Подпишитесь
В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Сегодня, 15:22
Журналист Хорошилов заявил об активизации Telegram-каналов перед выборами в Ростове
Сегодня, 17:00
В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
Сегодня, 15:22
На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого
Сегодня, 15:14
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
Сегодня, 14:32
Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР
Сегодня, 14:08