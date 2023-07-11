Напомним, в 2021 году в Ростовской области произошла ужасная трагедия — восьмилетний мальчик погиб после отказа в помощи врачей. Мальчик был в гостях у бабушки с дедушкой в Натальевке, ребенку стало плохо, и тогда пожилая пара обратилась за помощью врачей. Однако сотрудники местной больницы якобы отказали в приеме, на вызов по номеру 112 также никто не приехал, а в больнице Таганрога стало уже слишком поздно.