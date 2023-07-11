Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Напомним, в 2021 году в Ростовской области произошла ужасная трагедия — восьмилетний мальчик погиб после отказа в помощи врачей. Мальчик был в гостях у бабушки с дедушкой в Натальевке, ребенку стало плохо, и тогда пожилая пара обратилась за помощью врачей. Однако сотрудники местной больницы якобы отказали в приеме, на вызов по номеру 112 также никто не приехал, а в больнице Таганрога стало уже слишком поздно.
Два года спустя выяснилось, что дело о гибели ребенка прекратили, причина его гибели осталась неизвестна. В понедельник, 10 июля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования обстоятельства гибели ребенка.
«В социальной сети сообщается о несогласии с результатами установления обстоятельств смерти восьмилетнего мальчика в больнице в Ростовской области[…] В региональном следственном управлении по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено», — сказано в сообщении.
Теперь руководителю донского следственного управления Аслану Хуаде предстоит доложить о установленных обстоятельствах гибели ребенка и объяснить, почему расследование прекратилось.