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В Ростовской области закрыли дело мальчика, погибшего после отказа в помощи врачей

11 июля 2023, 16:08
Фото: pxhere.com
В Ростовской области закрыли дело мальчика, погибшего после отказа в помощи врачей
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования закрытого дела о гибели ребенка из Натальевки, которому медики отказали в помощи, об этом сообщили в информационном центре Следкома.

Напомним, в 2021 году в Ростовской области произошла ужасная трагедия — восьмилетний мальчик погиб после отказа в помощи врачей. Мальчик был в гостях у бабушки с дедушкой в Натальевке, ребенку стало плохо, и тогда пожилая пара обратилась за помощью врачей. Однако сотрудники местной больницы якобы отказали в приеме, на вызов по номеру 112 также никто не приехал, а в больнице Таганрога стало уже слишком поздно.

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Два года спустя выяснилось, что дело о гибели ребенка прекратили, причина его гибели осталась неизвестна. В понедельник, 10 июля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования обстоятельства гибели ребенка.

«В социальной сети сообщается о несогласии с результатами установления обстоятельств смерти восьмилетнего мальчика в больнице в Ростовской области[…] В региональном следственном управлении по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено», — сказано в сообщении.

Теперь руководителю донского следственного управления Аслану Хуаде предстоит доложить о установленных обстоятельствах гибели ребенка и объяснить, почему расследование прекратилось.

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