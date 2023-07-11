Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В городе уже начался дождь, а также возможны град и усиление ветра до 24 метров в секунду. Это может привести к аварийными ситуациям.
При увеличении скорости ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов.
При сильных осадках есть вероятность затопления участков, подвалов и цокольных помещений.
«Жителям стоит быть осторожными. Во время ливня не следует спускаться в подземные переходы, нужно стараться укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня затопления», — предупредили ростовчан.
Их также попросили держаться подальше от легких построек, рекламных щитов и высоких деревьев.