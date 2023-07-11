rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Изображение материала

Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды

11 июля 2023, 14:05
Фото: pxhere.com
Власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды
В Ростове-на-Дону действует штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в городской администрации.

В городе уже начался дождь, а также возможны град и усиление ветра до 24 метров в секунду. Это может привести к аварийными ситуациям.

При увеличении скорости ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов.

Дворы затопило на Буденновском в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
Узнать подробнее

При сильных осадках есть вероятность затопления участков, подвалов и цокольных помещений.

«Жителям стоит быть осторожными. Во время ливня не следует спускаться в подземные переходы, нужно стараться укрыться в зданиях, которые расположены выше возможного уровня затопления», — предупредили ростовчан.

Их также попросили держаться подальше от легких построек, рекламных щитов и высоких деревьев.

Читайте также:
Дворы затопило на Буденновском в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварииПоликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июняДоходный дом Кондратьева на Большой Садовой затопило нечистотами в Ростове
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Непогода#Штормовое предупреждение#Дождь#Град#Аварийные ситуации#Усиление ветра#Перехлесты проводов#Обрывы линий электропередач#Падение деревьев#Рекламные щиты#Подвалы#Затопление#Цокольные помещения#Здания#Высокие деревья#Легкие постройки#Мачты#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
Сегодня, 10:09
Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
Сегодня, 08:43
Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина
Сегодня, 08:28
Депутат Федяев рассказал, что может помешать ему участвовать в выборах в Ростове
Сегодня, 10:25
Стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области
Сегодня, 08:13
Движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа
Сегодня, 07:01