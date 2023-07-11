Напомним, недавно близкие погибших на СВО военнослужащих из Ростова-на-Дону сообщили изданию, что испытывают трудности с благоустройством могил своих родных. По словам матери одного из военных, прошел уже почти год с момента как нужно было провести работы, почти прошла половина лета, а она все еще не может установить надгробие на могиле своего сына.