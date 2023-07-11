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Власти в Ростове объяснили, с чем связана задержка обустройства могил участников СВО

11 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI
Власти объяснили, с чем связана задержка обустройства могил погибших на СВО ростовчан
Власти Ростова объяснили, почему в настоящий момент невозможно благоустроить места захоронения участников СВО, ответ на запрос прислали изданию RostovGazeta.

Напомним, недавно близкие погибших на СВО военнослужащих из Ростова-на-Дону сообщили изданию, что испытывают трудности с благоустройством могил своих родных. По словам матери одного из военных, прошел уже почти год с момента как нужно было провести работы, почти прошла половина лета, а она все еще не может установить надгробие на могиле своего сына.

Власти дали ответ на запрос о том, почему близкие участников СВО до сих пор не могут провести работы. В администрации сообщили, что к настоящему времени уже разработан проект постановления «О создании воинских захоронений, расположенных на территории Северного городского кладбища и на территории муниципального кладбища города Ростова-на-Дону „Ростовское“.

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Сейчас этот проект находится на согласовании в городской прокуратуре, его собираются согласовать в следующем месяце. Однако до момента, пока проект не будет утвержден, нет правовых оснований для благоустройства могил военных.

«Кроме того, в связи с просадкой грунта не рекомендуется проведение работ по установке надмогильного сооружения до истечения одного года после погребения», — сказано в сообщении администрации.

Власти добавили, что Служба городских кладбищ уже провела встречу с родственниками погибших в ходе спецоперации военных, в ходе которой родственникам рассказали о возможности благоустроить могилы за счет городского бюджета, а также возможности получить компенсацию на покупку памятника в военкомате.

«Кроме того, в связи с просадкой грунта не рекомендуется проведение работ по установке надмогильного сооружения до истечения одного года после погребения», — сказано в сообщении администрации«Кроме того, в связи с просадкой грунта не рекомендуется проведение работ по установке надмогильного сооружения до истечения одного года после погребения», — сказано в сообщении администрации
«Кроме того, в связи с просадкой грунта не рекомендуется проведение работ по установке надмогильного сооружения до истечения одного года после погребения», — сказано в сообщении администрации
Фото: 1MI

«Большинство присутствующих родственников согласилось с нецелесообразностью установки памятников до проведения работ по благоустройству мест захоронений», — сообщили власти, уточнив, что родственники, которые не согласились с необходимостью дождаться благоустройства территорий, получили необходимые документы для установки памятника и уже закончили эти работы.

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