Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Напомним, недавно близкие погибших на СВО военнослужащих из Ростова-на-Дону сообщили изданию, что испытывают трудности с благоустройством могил своих родных. По словам матери одного из военных, прошел уже почти год с момента как нужно было провести работы, почти прошла половина лета, а она все еще не может установить надгробие на могиле своего сына.
Власти дали ответ на запрос о том, почему близкие участников СВО до сих пор не могут провести работы. В администрации сообщили, что к настоящему времени уже разработан проект постановления «О создании воинских захоронений, расположенных на территории Северного городского кладбища и на территории муниципального кладбища города Ростова-на-Дону „Ростовское“.
Сейчас этот проект находится на согласовании в городской прокуратуре, его собираются согласовать в следующем месяце. Однако до момента, пока проект не будет утвержден, нет правовых оснований для благоустройства могил военных.
«Кроме того, в связи с просадкой грунта не рекомендуется проведение работ по установке надмогильного сооружения до истечения одного года после погребения», — сказано в сообщении администрации.
Власти добавили, что Служба городских кладбищ уже провела встречу с родственниками погибших в ходе спецоперации военных, в ходе которой родственникам рассказали о возможности благоустроить могилы за счет городского бюджета, а также возможности получить компенсацию на покупку памятника в военкомате.
«Большинство присутствующих родственников согласилось с нецелесообразностью установки памятников до проведения работ по благоустройству мест захоронений», — сообщили власти, уточнив, что родственники, которые не согласились с необходимостью дождаться благоустройства территорий, получили необходимые документы для установки памятника и уже закончили эти работы.