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Водитель насмерть сбил мужчину на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

11 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля погиб мужчина, пытавшийся перейти дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель автомобиля «ВАЗ 21053» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Это произошло в понедельник вечером на проспекте Стачки.

«Пешеход получил серьезные травмы и скончался до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что перебегавший дорогу мужчина не смотрел по сторонам. С собой у него был пакет с продуктами, которые разлетелись по дороге.

«Как в одно мгновение может оборваться жизнь… Так страшно», — написали горожане в соцсетях.

«Очень жаль, выражаю свои соболезнования родным и близким погибшего», — заявили ростовчане.

Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области.

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