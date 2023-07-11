Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Водитель автомобиля «ВАЗ 21053» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Это произошло в понедельник вечером на проспекте Стачки.
«Пешеход получил серьезные травмы и скончался до прибытия скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Очевидцы в соцсетях рассказали, что перебегавший дорогу мужчина не смотрел по сторонам. С собой у него был пакет с продуктами, которые разлетелись по дороге.
«Как в одно мгновение может оборваться жизнь… Так страшно», — написали горожане в соцсетях.
«Очень жаль, выражаю свои соболезнования родным и близким погибшего», — заявили ростовчане.
Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области.