Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за угрозы града и дождей. Ливни уже начались в Ростове, из-за чего перекрыли улицу Малиновского.
В сложных погодных условиях водителям следует ехать на оптимальной скорости, чтобы иметь полный контроль над дорожной обстановкой. Нельзя совершать необдуманные маневры.
«Когда идет дождь, сцепление колес с дорогой значительно уменьшается, поэтому водитель может лишиться контроля над машиной. Всех автолюбителей и пешеходов призывают быть очень внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», — сказано в сообщении.