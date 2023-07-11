«Когда идет дождь, сцепление колес с дорогой значительно уменьшается, поэтому водитель может лишиться контроля над машиной. Всех автолюбителей и пешеходов призывают быть очень внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», — сказано в сообщении.