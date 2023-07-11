rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Изображение материала

Водителей попросили отказаться от машин в Ростовской области из-за дождей

11 июля 2023, 13:40
Фото: pxhere.com
Водителей попросили отказаться от машин в Ростовской области из-за дождей
В Ростовской области водителей просят воздержаться от поездок из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за угрозы града и дождей. Ливни уже начались в Ростове, из-за чего перекрыли улицу Малиновского.

В сложных погодных условиях водителям следует ехать на оптимальной скорости, чтобы иметь полный контроль над дорожной обстановкой. Нельзя совершать необдуманные маневры.

Малиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
Узнать подробнее

«Когда идет дождь, сцепление колес с дорогой значительно уменьшается, поэтому водитель может лишиться контроля над машиной. Всех автолюбителей и пешеходов призывают быть очень внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Малиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогодыНепогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 маяНепогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Штормовое предупреждение#Ливни#УГИБДД#Малиновский#Скорость#Град#Дождь#Маневры#Контроль#Сцепление колес#Дорожное движение
Подпишитесь
Град размером с орех обрушился на Ростовскую область днем 11 июля
Сегодня, 10:09
Массовая драка с поножовщиной произошла в донском селе днем 10 июля
Сегодня, 08:43
Жительницу Воронежа заподозрили в совращении 14-летнего ростовчанина
Сегодня, 08:28
Депутат Федяев рассказал, что может помешать ему участвовать в выборах в Ростове
Сегодня, 10:25
Стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области
Сегодня, 08:13
Движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа
Сегодня, 07:01