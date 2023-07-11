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Воробьев: Подмосковье вошло в топ по эффективности реализации промышленной политики

11 июля 2023, 10:06
Фото: Пресс-служба Правительства МО
В рейтинге Минпромторга России по эффективности реализации промышленной политики Московская область заняла второе место. Результаты были объявлены в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что глава Московской области Андрей Воробьев отметил: регион добился высокого результата во многом благодаря сотрудничеству с Минпромторгом. В качестве примера он привел Фонд развития промышленности, благодаря которому область получила тридцать два миллиарда рублей и реализует тридцать три проекта. Также примерами являются «Подмосковье индастриал» и промышленная ипотека. Воробьев подчеркнул, что второе место в рейтинге является большой заслугой инвесторов и промышленных компаний, которые развиваются.

Кроме того, глава региона отметил, что экспортный потенциал тоже имеет важность: экспорт нужно сделать более доступным и понятным для предприятий Подмосковья. По его словам, продукт должен быть конкурентоспособным — это возможно, когда на предприятия приходят инновации.

Московская область при поддержке Минпромторга реализует сто пятьдесят один проект импортозамещения — общий объем инвестиций составляет сто тридцать шесть миллиардов рублей. Планируется создание 16,5 тысячи новых рабочих мест. В прошлом году в регионе открыли двадцать одно предприятие, в текущем планируют открыть пятьдесят.

По словам Воробьева, в ходе проведения выставки было подписано соглашение с холдингом «АМКОДОР» из Беларуси. Также глава региона рассказал о важности подготовки специалистов для работы предприятий Московской области. В регионе подписано девяносто девять соглашений с учебными заведения о подготовке кадров.

Воробьев подчеркнул, что руководство региона понимает необходимость уделения внимания кадровому обеспечению, поэтому колледжи Подмосковья сейчас на хорошем счету. Ключевым условием является сотрудничество региональных предприятий с учебными заведениями.

Московская область является первым регионом, где стартовала промышленная ипотека. В области уже восемь организаций получили такие кредиты на сумму свыше полутора миллиардов рублей. Еще сорок заявок на десять миллиардов сейчас находятся на стадии рассмотрения.

Мерами поддержки предпринимателей в Московской области можно воспользоваться в дистанционном формате на инвестпортале региона.

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