Воробьев: Подмосковье вошло в топ по эффективности реализации промышленной политики

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что глава Московской области Андрей Воробьев отметил: регион добился высокого результата во многом благодаря сотрудничеству с Минпромторгом. В качестве примера он привел Фонд развития промышленности, благодаря которому область получила тридцать два миллиарда рублей и реализует тридцать три проекта. Также примерами являются «Подмосковье индастриал» и промышленная ипотека. Воробьев подчеркнул, что второе место в рейтинге является большой заслугой инвесторов и промышленных компаний, которые развиваются.