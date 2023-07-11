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Время собирать урожай у ростовчан: особенности региона

11 июля 2023, 10:22
Фото: 1MI
Время собирать урожай у ростовчан: особенности региона
Лето — сезон сбора урожая. В садах и огородах у ростовчан поспевают ягоды, фрукты, овощи. В какие сроки поспевают плодоовощные культуры и как сделать так, чтобы сохранить их свежими надолго — читайте в нашем материале.

Ростовская область, как и весь юг России, славится своим плодородием. Тепло здесь наступает раньше, чем в других регионах, поэтому фрукты и ягоды зреют быстрее. Отсюда после сбора их везут по всей России: раннюю черешню, клубнику, абрикосы, шелковицу (тутовник) и пр. Уже в разгар лета поспевают яблоки, сливы, груши, бахча.

Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Ильина:

«В Ростовской области с ее теплым климатом можно выращивать и собирать хорошие урожаи яблок, груш, сливы, вишни. Более прихотливы персики, айва. В Донском крае также развито овощеводство. В тепличных комплексах и на открытом грунте благодаря развитым системам мелиорации успешно выращивают лук, огурцы, кабачки, томаты, другие культуры. Ростовская область также известна высокими урожаями подсолнечника и кукурузы».

При этом начинающим садоводам-любителям следует помнить о том, что регион является засушливым, поэтому следует заранее озаботиться надежной системой полива. Многие владельцы садов и огородов даже следуют при поливе лунному календарю, чтобы оросить растения в важные для них фазы роста.

Также чернозем, конечно, плодородная почва, но она может отличаться избыточной влажностью, поэтому нужно соблюдать правила дренажа, чтобы семена, а затем и ростки не сгнили. С учетом раннего наступления тепла раньше активизируются и вредители, поэтому владельцам садов и огородов необходимо вовремя опрыскивать растения кислотой и другими средствами для борьбы с паразитами.

Сбор урожая из огорода по месяцам на 2023 год

Для центральной и средней полосы России июль в буквальном смысле жаркая пора для дачников — огородников и садоводов. Сады и огороды в этот период требуют особого внимания, потому что наступает пора сбора урожая. Но для ростовских огородников она сдвигается на более раннее время — южный климат позволяет им уже в июне активно собирать плоды с грядок на своих дачных огородах.

Так, первыми поспевают в огородах кабачки, плоды можно снимать уже в конце мая. В конце июня на огородах созревают огурцы, к началу июля поспевают томаты и болгарский перец. За ними следуют чеснок и репчатый лук. Позже всех на огородах поспевает тыква. Подробнее смотрите в таблице.

Календарь созревания плодовоовощных культур и сбора урожая*

Культуры Месяцы сбора урожая
май июнь июль август сентябрь октябрь
Помидоры     1 пол.      
Огурцы     1 пол.      
Кабачки 2 пол.          
Капуста   1 пол.        
Баклажаны     1 пол.      
Перец     2 пол.      
Свекла     2 пол.      
Морковь           1 пол.
Чеснок     1 пол.      
Лук-порей       2 пол. 1 пол.  
Календарь созревания плодовоовощных культур и сбора урожая*Календарь созревания плодовоовощных культур и сбора урожая*
Календарь созревания плодовоовощных культур и сбора урожая*
Фото: Midjourney

*Указано время созревания и начало сбора урожая.

Сбор урожая в саду по месяцам

Жаркий южный климат позволяет выращивать ростовчанам в своих садах и огородах почти все ценные культуры, даже многие из тех, что нельзя вырастить в средней полосе. К примеру, сады Дона украшают гранат, хурма, айва. В числе первых поспевают черешня, абрикосы, шелковица. Потом наступает пора сбора слив, алычи, груш, персиков, яблок. К концу лета поспевают виноград и бахча. Ну, а к первым заморозкам в садах Ростовской области уже наступает сбор урожая хурмы. Подробнее смотрите в таблице.

Таблица созревания садовых культур и календарь сбора урожая*

Культуры Месяцы сбора урожая
май июнь июль август сентябрь октябрь
Яблоки - - 2 пол. - - -
Груши - - - 1 пол. - -
Сливы - 2 пол. - - - -
Черешня 2 пол. - - - - -
Вишня - 2 пол. - - - -
Абрикосы - 2 пол. 1 пол. - - -
Айва - - - - 2 пол. -
Шелковица - 1 пол. - - - -
Хурма - - - - - 2 пол.
Персики - - 2 пол. - - -

*Указано время созревания и начало уборки урожая.

Подготовка погреба для хранения

Но вырастить и собрать богатый урожай из сада или огорода — еще полдела. Нужно еще сохранить все это витаминное великолепие так, чтобы плоды оставались свежими, вкусными и полезными всю осень и зиму, когда мы фактически лишены будем свежих овощей, фруктов и зелени.

Как правило, если есть дача, подарившая хозяевам изобилие плодов, то есть и погреб для хранения собранного урожая. Идеальные условия для хранения собранного урожая: чтобы было сухо, прохладно (но не холодно), проникало небольшое количество света. Для этого помещение должно быть хорошо проветрено, просушено, здесь должно быть проведено электричество.

Как хранить урожай, если нет погреба

Овощи после сбора урожая в садах и огородах можно убрать на зиму в сарай. Только нужно заранее позаботиться о том, чтобы там была соответствующая температура — около плюс 5 градусов, а также сухо. Если часть собранного урожая хранится в квартире, то целесообразнее всего использовать закрытый балкон, предварительно законопатив все щели, или чулан, если там не слишком тепло.

Подготовка погреба для храненияПодготовка погреба для хранения
Подготовка погреба для хранения
Фото: Midjourney

Способы хранения основных культур

Корнеплоды (картофель, морковь, репу, свеклу) лучше хранить не в мешках, а в деревянных ящиках, пересыпая опилками или сухими листьями. Луковицы — просушить, связать в косы и уложить в тканевые сетки. Капусту, срезав лишнюю ботву, лучше всего обернуть тонкой бумагой.

#Ростов-на-Дону#Урожай#Урожай в Ростове#Сад и огород
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