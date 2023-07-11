Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ростовская область, как и весь юг России, славится своим плодородием. Тепло здесь наступает раньше, чем в других регионах, поэтому фрукты и ягоды зреют быстрее. Отсюда после сбора их везут по всей России: раннюю черешню, клубнику, абрикосы, шелковицу (тутовник) и пр. Уже в разгар лета поспевают яблоки, сливы, груши, бахча.
Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Ильина:
«В Ростовской области с ее теплым климатом можно выращивать и собирать хорошие урожаи яблок, груш, сливы, вишни. Более прихотливы персики, айва. В Донском крае также развито овощеводство. В тепличных комплексах и на открытом грунте благодаря развитым системам мелиорации успешно выращивают лук, огурцы, кабачки, томаты, другие культуры. Ростовская область также известна высокими урожаями подсолнечника и кукурузы».
При этом начинающим садоводам-любителям следует помнить о том, что регион является засушливым, поэтому следует заранее озаботиться надежной системой полива. Многие владельцы садов и огородов даже следуют при поливе лунному календарю, чтобы оросить растения в важные для них фазы роста.
Также чернозем, конечно, плодородная почва, но она может отличаться избыточной влажностью, поэтому нужно соблюдать правила дренажа, чтобы семена, а затем и ростки не сгнили. С учетом раннего наступления тепла раньше активизируются и вредители, поэтому владельцам садов и огородов необходимо вовремя опрыскивать растения кислотой и другими средствами для борьбы с паразитами.
Для центральной и средней полосы России июль в буквальном смысле жаркая пора для дачников — огородников и садоводов. Сады и огороды в этот период требуют особого внимания, потому что наступает пора сбора урожая. Но для ростовских огородников она сдвигается на более раннее время — южный климат позволяет им уже в июне активно собирать плоды с грядок на своих дачных огородах.
Так, первыми поспевают в огородах кабачки, плоды можно снимать уже в конце мая. В конце июня на огородах созревают огурцы, к началу июля поспевают томаты и болгарский перец. За ними следуют чеснок и репчатый лук. Позже всех на огородах поспевает тыква. Подробнее смотрите в таблице.
Календарь созревания плодовоовощных культур и сбора урожая*
|Культуры
|Месяцы сбора урожая
|май
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|Помидоры
|1 пол.
|Огурцы
|1 пол.
|Кабачки
|2 пол.
|Капуста
|1 пол.
|Баклажаны
|1 пол.
|Перец
|2 пол.
|Свекла
|2 пол.
|Морковь
|1 пол.
|Чеснок
|1 пол.
|Лук-порей
|2 пол.
|1 пол.
*Указано время созревания и начало сбора урожая.
Жаркий южный климат позволяет выращивать ростовчанам в своих садах и огородах почти все ценные культуры, даже многие из тех, что нельзя вырастить в средней полосе. К примеру, сады Дона украшают гранат, хурма, айва. В числе первых поспевают черешня, абрикосы, шелковица. Потом наступает пора сбора слив, алычи, груш, персиков, яблок. К концу лета поспевают виноград и бахча. Ну, а к первым заморозкам в садах Ростовской области уже наступает сбор урожая хурмы. Подробнее смотрите в таблице.
Таблица созревания садовых культур и календарь сбора урожая*
|Культуры
|Месяцы сбора урожая
|май
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|Яблоки
|-
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|Груши
|-
|-
|-
|1 пол.
|-
|-
|Сливы
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Черешня
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|-
|Вишня
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
|-
|Абрикосы
|-
|2 пол.
|1 пол.
|-
|-
|-
|Айва
|-
|-
|-
|-
|2 пол.
|-
|Шелковица
|-
|1 пол.
|-
|-
|-
|-
|Хурма
|-
|-
|-
|-
|-
|2 пол.
|Персики
|-
|-
|2 пол.
|-
|-
|-
*Указано время созревания и начало уборки урожая.
Но вырастить и собрать богатый урожай из сада или огорода — еще полдела. Нужно еще сохранить все это витаминное великолепие так, чтобы плоды оставались свежими, вкусными и полезными всю осень и зиму, когда мы фактически лишены будем свежих овощей, фруктов и зелени.
Как правило, если есть дача, подарившая хозяевам изобилие плодов, то есть и погреб для хранения собранного урожая. Идеальные условия для хранения собранного урожая: чтобы было сухо, прохладно (но не холодно), проникало небольшое количество света. Для этого помещение должно быть хорошо проветрено, просушено, здесь должно быть проведено электричество.
Овощи после сбора урожая в садах и огородах можно убрать на зиму в сарай. Только нужно заранее позаботиться о том, чтобы там была соответствующая температура — около плюс 5 градусов, а также сухо. Если часть собранного урожая хранится в квартире, то целесообразнее всего использовать закрытый балкон, предварительно законопатив все щели, или чулан, если там не слишком тепло.
Корнеплоды (картофель, морковь, репу, свеклу) лучше хранить не в мешках, а в деревянных ящиках, пересыпая опилками или сухими листьями. Луковицы — просушить, связать в косы и уложить в тканевые сетки. Капусту, срезав лишнюю ботву, лучше всего обернуть тонкой бумагой.