Овощи после сбора урожая в садах и огородах можно убрать на зиму в сарай. Только нужно заранее позаботиться о том, чтобы там была соответствующая температура — около плюс 5 градусов, а также сухо. Если часть собранного урожая хранится в квартире, то целесообразнее всего использовать закрытый балкон, предварительно законопатив все щели, или чулан, если там не слишком тепло.