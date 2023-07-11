rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Изображение материала

Запущен прямой автобусный рейс из Таганрога в Волгоград

11 июля 2023, 05:19
Фото: 1MI
Из Ростова-на-Дону можно добраться до Волгограда на новом автобусном рейсе, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».

В городе появился новый рейс, который свяжет два города. Из Таганрога транспорт будет отправляться в 15.10.

На конечную остановку он прибудет в 23.10 мск. Автобус совершит остановки в нескольких городах, в том числе Новочеркасске, Белой Калитве, Морозовске, Суровикино, Калаче-на-Дону.

Стали известны подробности обнаружения боевой гранаты в автобусе «Ростов — Луганск»
Узнать подробнее

Курсировать транспорт по этому маршруту будет ежедневно. Стоимость билета по этому направлению составляет 1,6 тысячи рублей, всего в автобусе 46 мест.

Ранее в Ростовской области запустили новый автобусный рейс до Подмосковья.

Читайте также:
В Ростовской области запустили новый автобусный рейс до ПодмосковьяГендиректор «Аэропорты регионов» объявил, когда возобновят рейсы из Платова в РостовеВласти Непала работают над возобновлением прямых рейсов в Россию
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Таганрог#Волгоград#Автобусный рейс#Новый рейс#Новочеркасск#Суровикино#Морозовск#Белая Калитва#Калач-на-Дону#Цена#46 мест#Подмосковье#Билет
Подпишитесь
В Минобороны обещали принять меры после попытки Украины ударить по Ростовской области
Вчера, 10:28
Завод БПЛА собираются построить за полмиллиарда рублей в Ростовской области
Вчера, 09:56
Правозащитник рассказал, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание
Вчера, 09:54
Ростовчанин рассказал, как банковские карты попадают в стоп-лист после оплаты проезда
Вчера, 09:48
ВС РФ рассмотрит жалобу на решение об открытии дела на экс-главу Ростовского облсуда
Вчера, 09:01
Историки в Ростове-на-Дону высказались о возрождении СМЕРШа в условиях СВО
Вчера, 08:59