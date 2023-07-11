Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:23
В городе появился новый рейс, который свяжет два города. Из Таганрога транспорт будет отправляться в 15.10.
На конечную остановку он прибудет в 23.10 мск. Автобус совершит остановки в нескольких городах, в том числе Новочеркасске, Белой Калитве, Морозовске, Суровикино, Калаче-на-Дону.
Курсировать транспорт по этому маршруту будет ежедневно. Стоимость билета по этому направлению составляет 1,6 тысячи рублей, всего в автобусе 46 мест.
Ранее в Ростовской области запустили новый автобусный рейс до Подмосковья.